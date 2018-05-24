В Благовещенске четырехлетняя девочка ушла из детсада

Фото: bratsk.org

В областном центре Приамурья с территории детского сада № 67 ушла четырехлетняя девочка. Ребенок самостоятельно почти дошел до своего дома. Для этого девочке пришлось дважды перейти перекресток с оживленным движением. О случившемся корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал отец малышки.

«Ребятишек вывели на прогулку перед обедом. Когда повели на обед, мою дочь в группе не обнаружили», – говорит Виктор. Мужчина до сих пор не может прийти в себя. Случившееся стало для него и его супруги шоком.

На карте буквой А обозначен детский сад. Буквой Б – дом, где живет девочка.

По словам отца, главный вход на территорию детского сада закрывается, а запасной вход часто открыт. Возможно, именно через эту калитку и вышла дочь. «Она у нас плохо разговаривает. По пути домой перешла два светофора. Недалеко от нашего дома ее подобрала пара – мужчина и женщина», – продолжает отец. Он добавляет, что очень благодарен неравнодушным прохожим, которые не прошли мимо растерянной маленькой девочки и поняли, что малыш не может просто так находиться на улице без взрослых. Прохожие купили ребенку шоколадки и передали девочку в другой детский сад. Оттуда ее, по словам Виктора, забрала заведующая детсадом № 67.

«Мне позвонили и скинули вызов. Сразу же звонит жена, говорит, из садика сообщили, что наш ребенок потерялся и они не знают, что делать, – рассказывает Виктор, едва сдерживая волнение. – Что мы пережили, это неописуемо просто».

Сейчас с девочкой все в порядке, она находится дома с отцом. Мама ребенка пошла в садик. «Воспитательница писала объяснительную, на калитку быстро приделали крючок. Просили не афишировать случившееся. Перед нами никто даже не извинился», – отмечает Виктор.

В группе, где должны были присматривать за его дочерью, по списку больше 20 детей, но сад посещают не все. «Если начнутся проблемы, мы перейдем в другой сад», – сообщил отец девочки.

В администрации Благовещенска подтвердили факт инцидента. По поводу случившегося готовят комментарий.