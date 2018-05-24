18-летнему амурчанину не хватает более полумиллиона на обследование в Германии
В Приамурье продолжается сбор средств на обследование в немецкой клинике юноши с редким заболеванием крови. Александру Рябошапко из Бурейского района необходимо как можно быстрее отправиться в лечебное учреждение. Но для закрытия счета медучреждения не хватает 560 тысяч рублей.
По словам мамы мальчика, собрать удалось 180 тысяч рублей. Однако общий счет только на обследование составляет 10 тысяч евро – это около 740 тысяч рублей. Собрать оставшуюся сумму самостоятельно мама Саши – Ирина – не в состоянии. С 6 лет она воспитывает сына одна. Говорит, на работу устроиться не может, так как местные работодатели знают, что ей постоянно необходимо отлучаться для обследования и лечения сына.
У 18-летнего одиннадцатиклассника Александра Рябошапко из Новобурейского тяжелое заболевание – сидеробластная анемия. Практически с самого рождения ему необходимо пить несколько таблеток фолиевой кислоты и каждый месяц – по 620 ампул препарата пиридоксин.
«Это же не дело – в месяц мы пьем 620 ампул. Для здорового человека при обыкновенной анемии хватает проколоть 10 ампул курсом, а мы пожизненно вот уже 18 лет пьем ежедневно по 20 ампул. У здорового мужчины гемоглобин 120-140 примерно, а у нас – 76–83. Когда меньше 70 падает, то начинают переливать кровь. А оттого, что мы переливаем кровь, у нас накапливается железо, оно само из организма не выходит, и оно губительно влияет на организм – разрушаются печень, сердце. Поэтому мы начинаем пить химию – 82 таблетки стоят 82 тысячи. Представляете? А там побочка – и глохнут, и слепнут, и расти прекращают, вплоть до летального исхода», – рассказала мама мальчика Ирина Рябошапко.
На фоне лечения основного диагноза у школьника появилось несколько серьезных хронических заболеваний. В России сидеробластная анемия считается неизлечимой, зато в немецкой клинике дают гарантию, что болезнь лечится.
«Нам в бассейн если ходить, то прыгать нельзя, потому что органы могут лопнуть – врачи так в открытую и говорят. У него нет аппетита, чтобы он поел, это целая проблема. Завтра последний звонок, родители хотят подарить им пейнтбол. Поеду смотреть, будет ли там какая-то защита в виде одежды или нет. Если нет, то, конечно, играть не будем, будем только болельщиками», – сокрушается мама Саши.
По словам Ирины у нее есть договоренность, что результаты обследования в немецкой клинике она отправит в московский центр детской гематологии Рогачева, в котором вели Сашу до 18 лет. Возможно, дальнейшее лечение мальчик будет проходить именно там. В противном случае центр обещает помочь получить для мальчика квоту федерального минздрава на лечение в той самой немецкой клинике. Но попасть в зарубежное медучреждение на обследование нужно как можно скорее – клиника принимает пациентов до 21 года.
«Клиника принимает до 21 года, а нам 19-й год уже. 30 декабря день рождения был, а об этой клинике мы узнали накануне, можно сказать. Нам сказали, что не знают, как будет проходить лечение – операбельно или нет. Если операбельно – это пересадка костного мозга. В Рогачева сказали, что донора они на себя берут, но сама пересадка тоже стоит больших денег – около миллиона, если не больше. А для пересадки костного мозга, нужно пройти курс химиотерапии около 9 месяцев. И я не знаю, сколько времени займет все лечение, а времени у нас осталось 2,5 года всего», – поделилась Ирина.
Реквизиты для сбора средств: карта Сбербанка № 4276 0300 1672 2007 (волонтер Игорь Меметов). Карту Ирины пришлось заблокировать, так как с нее, предположительно, мошенники пытались снять деньги.
Номер телефона Ирины Рябошапко для уточнения вопросов: 8-909-817-34-47.
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