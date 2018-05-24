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В «Островах» эвакуировали людей из кинотеатров – даже через крышу

В «Островах» эвакуировали людей из кинотеатров – даже через крышу

В четверг, 24 мая, в торгово-развлекательном центре «Острова» прошли учения по тушению условного пожара. По легенде, загорелся парк развлечений, эвакуировать пришлось всех, в том числе «посетителей» кинотеатров. В учениях приняли участие работники ТРЦ и пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Как пояснил заместитель управляющего ТРЦ Наиль Галиев, учения прошли до открытия центра – с 9 до 10 часов. Посетителей еще не было, но работники отделов были на рабочих местах и принимали активное участие в эвакуации. В роли посетителей выступили сотрудники МЧС.

Пресс-служба областного управления МЧС сообщает, что в ходе учения отрабатывались вопросы оповещения и сообщения о пожаре, эвакуация работников и посетителей из здания, умение персоналом пользоваться первичными средствами пожаротушения, изучение конструктивных особенностей здания боевыми расчетами пожарных, проверка работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Получив сообщение о возгорании на втором этаже в детском развлекательном центре, к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Все работники и «посетители» центра покинули здание. Но, по легенде учений, при обследовании помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили одиннадцать посетителей, которые не смогли самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления. Пожарные эвакуировали их при помощи выносных спасательных устройств, позволяющих пострадавшему дышать. Одновременно со спасением людей пожарные ликвидировали очаг возгорания.

Наиль Маликович добавил, что эвакуацию проводили через аварийные выходы и даже через крышу. «По окончании учений отметили слаженность действий работников нашего центра», – добавил Наиль Галиев.

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#МЧС #пожары #учения

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Мое мнение, что Острова-жуткое место. При пожаре в детском центре или кинотеатре, эвакуироваться даже со второго этажа в условиях дыма, темноты, паники - шансов почти нет. Я бы закрывал, от греха подальше это место, до проведения реконструкции.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    На фото , эвакуационные пути заставлены горючим материалом- мебелью и щитами.

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    как же у нас любят показуху и учения везде так слаженно и успешно проходят, но когда случается несчастье, все как то не плану идет

  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    Ещё А.В.Суворов говорил: "Тяжело в учении, легко в бою!"... И дай, Бог, чтобы этот "бой", никогда не наступил.

  • Solorom

    Solorom
    48 минут назад

    Притча про мальчика и волков никого ничему не научила..

  • Victrix

    Victrix
    33 минуты назад

    Леонид 67

    Ещё А.В.Суворов говорил: "Тяжело в учении, легко в бою!"... И дай, Бог, чтобы этот "бой", никогда не наступил.



    Александр Васильевич, такого никогда не говорил. В своей «Науке побеждать» он пишет: «Тяжело в учении – легко в походе, легко на учении – тяжело в походе».

  • Сын Волги

    Сын Волги
    9 минут назад

    Обеспечьте работу системы датчиков реагирования на дым и автоматического пожаротушения. Когда приходит время пожарников - уже поздно! Надо направить все усилия на то, чтобы предупредить пожар! Доведите до ума датчики дыма и распылители воды. Проверка - закуренная сигарета. Если не срабатывает, значит кондицию товара там ценят дороже жизни людей.

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