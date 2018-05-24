В «Островах» эвакуировали людей из кинотеатров – даже через крышу

В четверг, 24 мая, в торгово-развлекательном центре «Острова» прошли учения по тушению условного пожара. По легенде, загорелся парк развлечений, эвакуировать пришлось всех, в том числе «посетителей» кинотеатров. В учениях приняли участие работники ТРЦ и пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Как пояснил заместитель управляющего ТРЦ Наиль Галиев, учения прошли до открытия центра – с 9 до 10 часов. Посетителей еще не было, но работники отделов были на рабочих местах и принимали активное участие в эвакуации. В роли посетителей выступили сотрудники МЧС.

Пресс-служба областного управления МЧС сообщает, что в ходе учения отрабатывались вопросы оповещения и сообщения о пожаре, эвакуация работников и посетителей из здания, умение персоналом пользоваться первичными средствами пожаротушения, изучение конструктивных особенностей здания боевыми расчетами пожарных, проверка работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Получив сообщение о возгорании на втором этаже в детском развлекательном центре, к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Все работники и «посетители» центра покинули здание. Но, по легенде учений, при обследовании помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили одиннадцать посетителей, которые не смогли самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления. Пожарные эвакуировали их при помощи выносных спасательных устройств, позволяющих пострадавшему дышать. Одновременно со спасением людей пожарные ликвидировали очаг возгорания.

Наиль Маликович добавил, что эвакуацию проводили через аварийные выходы и даже через крышу. «По окончании учений отметили слаженность действий работников нашего центра», – добавил Наиль Галиев.