Благовещенский аэропорт технически оснащен, чтобы работать с электронными визами

Благовещенский аэропорт стал одним из четырех дальневосточных аэропортов, который готов к электронным визам. Об этом сообщает Минвостокразвития. В ведомстве разработали законопроект, по которому упрощенный порядок въезда иностранцев распространяется на технически оснащенные аэропорты.

Помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, технически оснащены следующие воздушные пункты пропуска: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово). Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

«Минвостокразвития России разработало законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на технически оснащенные аэропорты Дальнего Востока. Сейчас идет обсуждение законопроекта в Государственной Думе. Предусматривается установление возможности распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам, который в настоящее время действует в Свободном порте Владивосток, на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока. Перечень пунктов пропуска будет дополнительно определен правительством Российской Федерации. Вместе с тем уже технически оснащены пункты пропуска аэропортов на Камчатке, в Амурской области, Хабаровском крае, на Сахалине. Именно на эти воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам», – сообщил Волков.

Замминистра пояснил, что в настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа расположено 9 воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск- Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Якутск.

«На все эти аэропорты по мере оснащения их пунктов пропуска мы планируем распространить механизм электронных виз», – пояснил он.

Как уточнили в Минвостокразвития России, распространение упрощенного порядка въезда на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, которые технически оснащены и готовы для оформления въезда иностранных граждан по электронным визам, не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.

В полном объеме система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам 18 государств заработала 7 августа 2017 года. Сейчас по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. В Приморском крае работают воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», морские пункты пропуска «Владивосток», «Посьет» и «Зарубино», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий рог». На Сахалин можно приехать через морской пункт пропуска «Корсаков», на Камчатку – через пункт пропуска «Петропавловск-Камчатский».