В Благовещенске больше тысячи выпускников простились со школой (фото)

24 мая последний звонок прозвенел в 20 общеобразовательных учреждениях Благовещенска для 2 260 обучающихся девятых классов и для 1 149 одиннадцатиклассников. Выпускники услышали поздравления от учителей и родителей. Череда последних звонков продолжится и завтра.

В числе учреждений, где 24 мая прозвенел последний звонок, и 25-я гимназия. Школьный двор оказался переполнен. Волнение накрыло самих выпускников и их родителей. «Вообще, эмоции, конечно, зашкаливают. Выпускаться не хочется. Всегда как бы хотел окончить побыстрее школу, но сейчас, когда наступил этот день, как-то, не знаю, грустно становится», – поделился выпускник Янис Опарин.

«Очень волнительно, потому что, когда ребенок переступает порог школы, он становится сразу взрослым. 2 июня нам исполняется 18 лет, у нас всего два пути – либо в институт, либо в армию», – сказала мама выпускника Елена Сафронова.

«Переполняют эмоции: гордость, счастье, ответственность перед предстоящими экзаменами и вообще само поступление. Нам еще самый, наверное, серьезный этап предстоит пережить», – добавила мама другого выпускника Татьяна Ульянова.

Некоторые традиции последнего звонка остались неизменными: вальс, шары, звон колокольчика, поздравления от учителей и родителей. Необычно поздравили директора гимназии и выпускники – они выносили поочередно под разные песни по одной букве ее имени. После зазвучали напутственные речи учителей.

«Дети просто замечательные. И каждый раз расставаться очень больно. Вот у меня в этом году выпускаются командир класса и пять медалистов, остальные все ударники. Главное – как ты общаешься с ними, и они дублируют твое отношение ко всему миру» – отметила классный руководитель военного пограничного класса Любовь Семенова.

В 25-й гимназии последний звонок услышали 85 выпускников, из них 13 медалистов. Всего в Приамурье в 2018 году последние звонки услышат почти 4 тысячи одиннадцатиклассников. На медаль «За успехи в учении» претендуют 366 выпускников – это на 6 человек больше, чем в прошлом году. Впереди у них экзамены. Основной этап испытаний стартует уже в понедельник, 28 мая, в нем примут участие 297 выпускников.