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сегодня, 16:10 0

В поисках пропавшего в Приамурье пожарного обследовано 200 квадратных километров

В поисках пропавшего в Приамурье пожарного обследовано 200 квадратных километров
Фото: rcngrants.org

В Зейском районе продолжают искать пропавшего десантника-пожарного, который приехал в Приамурье из Республики Марий Эл. Пожарный исчез 10 мая. За все время, пока идут поиски, было обследовано более 200 квадратных километров территории.

«По информации на 23 мая, 21:00, в поисково-спасательных мероприятиях участвовали поисково-спасательные группы города Зея – 6 человек, Зейский лесхоз – 2 человека и федеральный резерв Республики Марий Эл – 19 человек. За вчерашний день было обследовано 16 квадратных километров территории. Поиски положительных результатов не дали. Сегодня они продолжены с 7 часов утра», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Ищут в Приамурье еще одного мужчину – работника Норского лесхоза, который исчез в Селемджинском районе 21 мая.

«По состоянию на 23 мая, 21:00, была обследована территория радиусом 14 километров. Вертолет Ми-8 привез моторную лодку и кошки – специальное приспособление водолазов – для обследования дна близлежащих озер. Сегодня поиски были продолжены, пока никаких результатов нет», – рассказали в ведомстве.

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