Жители аварийного и ветхого жилья в Серышеве не могут заселиться в строящийся для них дом

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Жители поселка Серышево, которых должны переселить в новостройку из ветхого и аварийного жилья, уже около полугода не могут это сделать. Почти готовый многоквартирный дом по улице Некрасова до сих пор не могут сдать, хотя жильцам обещали новоселье сразу после Нового года.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась родственница пожилого жителя Серышева, который после наводнения в 2013 году остался без жилья.

«Мой отец жил в деревянном доме на земле. Он стоит фактически на болоте, и во время наводнения в 2013 году жилье затопило. Я забрала отца к себе, так как в его доме невозможно жить. За это время мародеры разобрали часть дома. Квартира у меня 18 квадратов, и ему приходится на раскладушке спать всё это время», – рассказала дочь оставшегося без жилья серышевца.

Мужчине неоднократно обещали помочь, но переселить не получалось. Наконец начали строить дом по адресу: улица Некрасова, 5А, где ему пообещали дать квартиру.

«Еще в конце 2017 года для всех, кому полагались квартиры в этом доме, провели собрание, – рассказала девушка. – Там были застройщики, провели распределение квартир в доме. Сказали: открывайте шампанское – вы всё получите в ближайшее время. После праздников мы начали интересоваться у местных властей: когда переезжать? Нам сначала отвечали уклончиво: маленькая неувязочка. А строители нам заявили, что денег нет и дом сдаваться не будет».

Весной переселенцы из ветхого и аварийного жилья обратились к главе районной администрации и получили ответ: дом не сдается, потому что нет финансирования. «Позвонили в министерство ЖКХ, и там нам ответили, что до 1 июня вы квартиры получите, – рассказала дочь оставшегося без жилья серышевца. – Только проблема в том, что, как снег растаял, в доме никто не появлялся».

Среди переселенцев пошли слухи о причинах недостроя: якобы застройщик не выполнил обещания, и денег на то, чтобы достроить жилье, нет. При этом трехэтажный дом, по словам людей, практически достроен.

В пресс-службе областного министерства ЖКХ корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что дом № 5А по улице Некрасова будет сдан до 1 сентября 2018 года, так как у застройщика возникли трудности, которые привели к приостановке строительства. С 21 мая в Амурской области работают специалисты Фонда ЖКХ, 22-го они выезжали в Серышево и определили, что степень готовности дома составляет 90 %.