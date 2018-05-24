«Черновик», «Хан Соло: звёздные войны. Истории»: кинопремьеры недели

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В четверг, 24 мая, в благовещенских кинотеатрах начали показывать четыре киноновинки. Зрителям предлагают посмотреть мультфильм «Садко», спин-офф киносаги «Звёздные войны» под названием «Хан Соло: звёздные войны. Истории», американскую комедию «Секса не будет!» и российский фантастический фильм «Черновик».

Садко

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко и ты симпатичный веселый парень. К тому же на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!

Актеры: Мария Шалаева, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов. Режиссер: Максим Волков, Виталий Мухаметзянов.

Мультфильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Хан Соло: звёздные войны. Истории

Американский эпический приключенческий фильм в жанрах космическая опера и космический вестерн, снятый по сценарию Джонатана и Лоуренса Кэзданов. Второй полнометражный спин-офф киносаги «Звёздные войны». Относительно внутренней хронологии саги основные события фильма происходят между событиями III эпизода и первого спин-оффа киносаги «Изгой-один».

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

Актеры: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Режиссер: Рон Ховард.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Секса не будет!

У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.

Актеры: Лесли Манн, Айк Баринхолц, Джон Сина, Кэтрин Ньютон. Режиссер: Кэй Кэннон.

Картину можно посмотреть в ДК профсоюзов и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Черновик

Фантастический фильм по одноимённому роману Сергея Лукьяненко. Молодой москвич Кирилл – талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение – стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля – всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…

Актеры: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд. Режиссер: Сергей Мокрицкий.

Ленту покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша».