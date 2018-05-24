На трассе в Приамурье молодые ели соседствуют со свалкой из кирпича (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое на трассе в Тамбовском районе. Мужчина запечатлел свалку, которая образовалась у дороги. В канаву, по его словам, неизвестные высыпают кирпичи и другой мусор.

«Село Тамбовка. Вот такая у нас красота. Елочки в том году посадили. Объездная федеральная трасса. А вот какой-то чудотворец устроил здесь свалку. Каждый день какое-то здание разбирает, каждый день привозит сюда металлолом и кирпичи», – рассказывает амурчанин в своем видеоролике.

В Амурупрадоре ИА «Амур.инфо» пояснили, что на 42-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка неизвестные начали отсыпать примыкание. Эти работы не согласованы с управлением и являются незаконными. «Сейчас мы выясняем, кто это, делаем претензию и наказываем его», – отметили в Амурупрадоре.