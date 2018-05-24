В Муравьевском парке у пары японских журавлей вылупился первый птенец

В Муравьевском парке у японских журавлей Кивили и Ока вылупился первый в этом году птенец. Малыш появился на свет 23 мая. Он пока слаб, поэтому молодые родители окружили его заботой.

Новорожденный птенец еще некрепко держится на ножках. Но, как говорят в парке, через какую-то неделю он будет резво бегать по вольеру. Родители проявляют о малыше трогательную заботу и кормят его свежей рыбой, выловленной сотрудником парка Сергеем Рожковым.

«Я ему рыбку рублю меленько, а родители кормят – просто рвут кусочками и дают ему. Любят вьюна, я смотрю, но его трудно поймать. А так, у нас карась, ротан и гальян водятся. Вроде пытается есть. У птенцов первые несколько дней свой запас есть, но они уже кушают с первых дней. Он под крылышком у родителей прячется, там и ночует. Сегодня он уже ходит по вольерчику: вышел, на солнышке посидел, а через недельку уже будет бегать. Сейчас будет расти как на дрожжах. Сантиметр в день он примерно растет», – объяснил Сергей Рожков.

Кто именно появился на свет – самец или самочка, пока неизвестно. Поэтому и имени у малыша еще нет. А в пятницу в Муравьевском парке ждут вылупления второго птенца. Два яйца Ока отложила с разницей в несколько дней. Второе яйцо родители высиживают по очереди.

Кивили и Ока родителями становились несколько раз. Самый первый птенец Алим, а также названные в честь амурских рек Зея и Бурея, появившиеся на свет в 2015 году, пополнили популяцию Иркутского зоопарка. Тамаки живет в Хинганском заповеднике, а годовалых журавлят по имени Иркун и Уртуй в мае 2017 года выпустили в природу возле центральной усадьбы парка.

Единственный выживший в 2017 году птенец Жорик остался в парке из-за сломанного клюва. В начале мая из Рязанской области ему привезли невесту.