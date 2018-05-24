В Белогорском районе «тойота» ворвалась во двор дома (видео)

В селе Васильевка Белогорского района в четверг, 24 мая, произошло ДТП. В 11:20 Toyota Ipsum на скорости съехал с проезжей части и врезался в дерево и забор. Удар был такой силы, что сосну вывернуло с корнем, а машина оказалась во дворе дома, проломив забор.

В редакцию ИА «Амур.инфо» очевидцы прислали видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что в салоне «тойоты» сработали фронтальные подушки безопасности. Внутри в машине был только пассажир, он находился без сознания. Водитель с места аварии сбежал.

«Я стояла в углу возле калитки!» – кричит женщина во дворе. Пострадавший подает признаки жизни, его лицо в крови. Видеозапись обрывается на моменте, когда мужчина подносит к раненому пассажиру автомобиля полное ведро воды.

Как сообщили корреспонденту информагентства в региональном управлении ГИБДД, пострадавшего мужчину 1983 года рождения доставили в лечебное учреждение. Характер полученных им травм не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии. Также полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.