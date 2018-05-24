Амурчане смогут проголосовать за нового губернатора там, где им удобно

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Избирательная комиссия Амурской области предложила уйти от открепительных удостоверений и дать избирателям возможность голосовать там, где им удобно. Что и будет сделано в единый день голосования.

Такое новшество уже было опробовано на выборах президента РФ. Оформить заявление о голосовании по месту нахождения можно было в территориальных и участковых избирательных комиссиях, многофункциональных центрах и с помощью портала госуслуг.

Благодаря упрощению процедуры 18 марта 2018 года по месту нахождения смогли сделать свой выбор 34 468 избирателей, отметили в избиркоме области.