Амурчане смогут проголосовать за нового губернатора там, где им удобно
На досрочных выборах главы региона, которые состоятся 9 сентября 2018 года, амурчане смогут голосовать по месту нахождения. Соответствующие поправки в закон о выборах губернатора Амурской области, подготовленные на основе предложений облизбиркома, одобрили парламентарии на очередной сессии регионального Законодательного Собрания 24 мая.
Избирательная комиссия Амурской области предложила уйти от открепительных удостоверений и дать избирателям возможность голосовать там, где им удобно. Что и будет сделано в единый день голосования.
Такое новшество уже было опробовано на выборах президента РФ. Оформить заявление о голосовании по месту нахождения можно было в территориальных и участковых избирательных комиссиях, многофункциональных центрах и с помощью портала госуслуг.
Благодаря упрощению процедуры 18 марта 2018 года по месту нахождения смогли сделать свой выбор 34 468 избирателей, отметили в избиркоме области.
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