В Тындинском районе под поезд попал медведь

Фото: instagram.com/tynda_info

24 мая в социальных сетях появились фотографии с места происшествия на железной дороге. Очевидцы сообщают, что неподалеку от ж/д станции Кувыкта под грузовой состав попал бурый медведь, косолапый погиб.

Его труп убрали с пути работники ПЧ-22. В администрации Кувыктинского сельсовета ИА «Амур.инфо» подтвердили факт наезда поезда на медведя. «Километров, наверное, 10-12 от нас», – сообщила собеседница. По ее словам, погибшему медведю примерно год.

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#животные #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев