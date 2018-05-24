В Тындинском районе под поезд попал медведь
24 мая в социальных сетях появились фотографии с места происшествия на железной дороге. Очевидцы сообщают, что неподалеку от ж/д станции Кувыкта под грузовой состав попал бурый медведь, косолапый погиб.
Его труп убрали с пути работники ПЧ-22.
В администрации Кувыктинского сельсовета ИА «Амур.инфо» подтвердили факт наезда поезда на медведя. «Километров, наверное, 10-12 от нас», – сообщила собеседница. По ее словам, погибшему медведю примерно год.
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