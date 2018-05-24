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В Свободном завершились региональные «Президентские состязания»

В Свободном завершились региональные «Президентские состязания»

Амурские школьники с 21 по 23 мая боролись за право представлять область на «Президентских состязаниях». Российские соревнования прошли в Свободном. Главный кубок достался ребятам из благовещенского лицея № 6.

В этом году, как рассказал начальник управления образования Свободного Виталий Булыгин, «Президентские состязания» были организованы для 9-х классов. Сначала прошел этап в каждой школе, где определились финалисты, которые выступят на муниципальном этапе. Свободный на региональных соревнованиях представляли ученики школы № 8.

На областном этапе состязаний участникам необходимо было показать не только свои спортивные навыки (футбол, баскетбол, шахматы, спортивное многоборье), но и интеллектуальные и творческие способности. В итоге свободненская команда заняла третье место, на втором оказались ребята из Бурейского района (СОШ № 1), а золото ушло к команде из Благовещенска (лицей № 6). Региональный этап отбора завершился торжественным награждением команд-победительниц.

Всероссийский этап «Президентских соревнований», куда отправится команда, занявшая первое место, запланирован на сентябрь этого года, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#Свободный #спорт

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