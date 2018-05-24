Благовещенцы смогут проверить свое здоровье на площади ОКЦ

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В субботу, 26 мая, в Благовещенске пройдет городская молодежная акция «Радуга здоровья». Для посетителей в этот день будут бесплатно работать медики. Гостям предложат измерить уровень сахара в крови, определить процент жира и жидкости в организме и другие параметры, а также сделать флюорографию и получить консультации врачей.

В программе запланирована работа мобильной флюорографической станции и мобильной станции переливания крови. Возле ОКЦ будут давать консультации репродуктолог, офтальмолог, врач общей практики, врач-дерматовенеролог и врач-педиатр. Хирург расскажет о бесплатных операциях по полису обязательного медицинского страхования.

Посетителям «Радуги здоровья» изменят рост, вес, обхват талии, объем груди, силу кисти, определят количество жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, метаболизма и степень насыщения крови кислородом, а также индекс активности психологического и эмоционального состояния человека. Здесь же можно проконсультироваться по продукции здорового питания. Также горожане смогут получить ответы по вопросам качества оказания медицинских услуг.

Гостям «Радуги здоровья» предоставят возможность проверить уровень сахара в крови, сделать экспресс-тест на ВИЧ и провести УЗИ щитовидной железы. Всем желающим покажут, как оказать первую медицинскую помощь на специальном манекене.

В рамках акции состоится розыгрыш. Первые посетители, которые заполнят «Сертификат здоровья», получат подарки.

Акция пройдет с 9 до 13 часов возле Общественно-культурного центра. «Радугу здоровья» организовали управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска при поддержке ОКЦ, станция переливания крови, санаторий «Белые горы», медицинские центры города.