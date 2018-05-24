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сегодня, 13:35 0

От 14 до 25 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая

От 14 до 25 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая
Фото: Dogtricks

В Амурской области 25 мая ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут слабые дожди, возможны грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Термометры покажут 14…19 градусов выше нуля, на северо-западе области будет плюс 20…25. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 1…6, местами до минус 5.

В Благовещенске установится переменная облачность, без существенных осадков. Северный ветер ночью разгонится до 3-8 метров в секунду, днем до 11 метров в секунду Температура ночью составит плюс 3…5, днем будет около плюс 18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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