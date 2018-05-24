Циолковский и Белогорск стали финалистами всероссийского конкурса

Фото пресс-службы министерства ЖКХ Амурской области

Федеральная конкурсная комиссия утвердила список муниципалитетов, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды». От Амурской области на конкурс подавалось 7 заявок – от городов Белогорск, Райчихинск, Сковородино, Завитинск, Шимановск, Зея и ЗАТО Циолковский. Из них в финал прошли Белогорск и Циолковский.

Циолковский стал финалистом в подгруппе «Малые города» с численностью населения до 10 тысяч человек с заявкой на реконструкцию городского парка культуры и отдыха, набрав 31 балл. Белогорск же стал финалистом в подгруппе «Малые города» с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек включительно – с заявкой на реконструкцию парка имени Дзержинского. Его результат – 35 балов и 6 место.

Всего в данной подгруппе заявки на конкурс подали 87 муниципалитетов со всей России, и только 30 из них вышли в финал, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Общее же число финалистов – 198.

26-27 мая финалистам предстоит пройти еще один этап – публичную защиту проектов. Она состоится в Москве.

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, на публичной защите представлять работы имеют право только команды, состоящие из главы муниципалитета и представителя творческой команды. На доклад отводится 7 минут, далее – 10 минут на вопросы и уточнения от экспертов.

Трансляция защиты будет вестись онлайн на сайте конкурса и в социальных сетях.

Итоги конкурса подведут 28 мая в городе Красногорск-7 Московской области.