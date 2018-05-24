Житель Хабаровского края обманул амурчанку на полмиллиона рублей

В правоохранительные органы Хабаровска за помощью обратилась жительница Амурской области, у которой неизвестный похитил 480 тысяч рублей. Мужчина пообещал амурчанке привезти автомобиль из Владивостока и взял полную оплату. Машину женщина ждала год и в итоге обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала полицейским, что решила купить подержанный японский внедорожник. Знакомые посоветовали ей обратиться к 49-летнему жителю села Калинка Хабаровского района. Тот согласился оказать услуги по приобретению автомобиля и его доставке из Владивостока. В качестве оплаты заявительница перевела на банковскую карту злоумышленника полную стоимость транспортного средства.

Самого посредника женщина никогда не видела, все переговоры вела по телефону, договорных отношений стороны не регистрировали. После получения денег подозреваемый стал всячески откладывать исполнение взятых на себя обязательств, под различными предлогами переносил сроки доставки автомобиля. На протяжении года потерпевшая пыталась урегулировать вопрос самостоятельно, а когда фигурант перестал выходить на связь, написала заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску задержали подозреваемого. Установлено, что фигурант работал продавцом в магазине автомобильных комплектующих, поэтому хорошо владел информацией о технических особенностях автомобилей, чем и ввел в заблуждение потерпевшую.

Подозреваемый написал явку с повинной, пояснив, что деньги заявительницы потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.