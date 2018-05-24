В амурском сливочном масле нашли следы антибиотиков и растительный жир

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Российская система качества (Роскачество) вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором подвела итоги первого всероссийского масштабного исследования сливочного масла с жирностью 72,5 %. Организация изучила продукт 82 торговых марок, в том числе двух из Приамурья. К некоторым показателям амурского масла возникли вопросы.

В рамках исследования Роскачество проверило сливочное масло Благовещенского молочного комбината (БМК) и торговой марки «Серышевский». На сайте организации говорится, что по результатам испытаний БМК стал одним из 9 производителей, который нарушил права потребителей на достоверную маркировку – в их масле количество жира было меньше заявленного.

Согласно ГОСТу «Крестьянское» сливочное масло должно содержать не менее 72,5 % жира. Определение «крестьянское» – не простое название масла и не эпитет, это установленный ГОСТом класс сливочного масла в зависимости от его массовой доли жира. В масле с недостатком жира было зафиксировано увеличенное количество влаги. Некоторые производители могут снижать количество жира и увеличивать количество влаги в продукте для уменьшения его себестоимости, говорится на сайте Роскачества.

Среди недостатков сливочного масла БМК указаны также: наличие остатков антибиотиков и невысокая термоустойчивость. По информации Роскачества, антибиотики могут попасть в продукцию, когда фермеры или производители прибегают к лекарству для профилактики или лечения болезней животных.

В целом по антибиотикам превышение допустимого количества вещества – пенициллина – выявлено только в сливочном масле из Оренбургской области. В остальных, в том числе амурских, найденные количества не превышают нормы, установленные законом.

Что касается термоустойчивости, то этот показатель определяет количество времени, в течение которого продукт не потеряет свою форму при комнатной температуре. К данному параметру стандарт Российской системы качества предъявляет более строгие требования, нежели действующий ГОСТ. Именно поэтому не все качественные продукты могут претендовать на государственный Знак качества.

Помимо недостатков, у масла БМК выявлен и целый ряд достоинств: оно не содержит красителей и консервантов, свежее, приготовлено из качественных сливок, а также не содержит растительных жиров, в отличие от сливочного масла торговой марки «Серышевский». Согласно результатам исследования состава стеринов и жирнокислотного состава, в данном масле присутствуют растительные жиры. Роскачество предполагает, что производитель мог внести их в состав, чтобы удешевить продукцию.

«Заметим, что стоимость фальсификата не всегда ниже средней стоимости масла. Масло "Серышевский" – одно из самых дорогих исследованных масел (82,2 рубля за 100 граммов). Так что замена производителем молочного жира более дешевым растительным не всегда влияет на стоимость продукции для потребителя»,– сказано в результатах исследования.

На сайте организации подчеркивается, что сливочное масло должно быть приготовлено исключительно из молочных жиров: из коровьего молока, сливок или других продуктов переработки молока. Если в продукте есть растительные жиры, он не имеет права называться сливочным маслом, так как это спред.

Среди недостатков серышевского масла также отмечено наличие остатков антибиотиков. При этом указано, что масло свежее, приготовлено из качественных сливок, оно не содержит консервантов (в числе которых соли бензойной и сорбиновой кислот) и красителей; его термоустойчивость отличная: в течение двух часов при комнатной температуре оно сохраняет свою форму.

Кроме того, несмотря на наличие в составе этого масла растительных жиров и следов антибиотиков, именно этот амурский продукт в числе 19 других по результатам испытаний сможет претендовать на российский Знак качества.

Прокомментировать результаты исследования корреспондент Амур.инфо попросил представителей этих торговых марок.

«По этому поводу могу сказать единственное: проверки у нас осуществляет государственный контроль – это Роспотребнадзор. Отчитываемся мы только перед Роспотребнадзором. Всю информацию о некачественной продукции вы можете посмотреть на сайте Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей в рубрике "Продукция, несоответствующая обязательным требованиям". Заверяю, нас там нет. Соответственно наша продукция соответствует качеству, потому что нас проверяет Роспотребнадзор», – прокомментировала Марина Ахмедова, менеджер по качеству ИП Мельниченко Д.В. (торговая марка «Серышевский»).

Комментировать результаты исследования на Благовещенском молочном комбинате отказались.

Всего в рамках веерного исследования Роскачеством было изучено сливочное масло 72,5 % жирности 82 торговых марок, совокупная доля которых на рынке составляет более 70 %. Испытания проводили по 23 показателям качества и безопасности. Среди причин, почему можно верить данному исследованию, помимо 23 методик исследования, указаны: 164 протокола испытаний в 36 лабораториях. А также то, что в закупке образцов участвовали 36 регионов РФ и 56 торговых точек.