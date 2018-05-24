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сегодня, 11:55 0

Россиянам могут запретить содержать дома диких животных

Россиянам могут запретить содержать дома диких животных
Фото: 360tv.ru

В Госдуму внесли законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных. Об этом пишет RT со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента. Предлагается разработать перечень видов животных, запрещённых к содержанию.Он будет устанавливаться правительством.

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и другие), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и так далее», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретённых до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.

Опыт содержания диких животных есть и у амурчан. Так, в 2016 году благовещенская семья завела в квартире львенка. А полгода назад маленькая львица поселилась у жителя Зейского района.

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#животные #закон

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