В Зее женщина ограбила 95-летнюю пенсионерку

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В дежурную часть полиции Зеи обратился местный житель. Он рассказал, что его пожилую родственницу ограбили. Домой к потерпевшей 1923 года рождения пришла женщина, которую она раньше видела, но имени не знала. Гостья применила в отношении пожилой женщины насилие и забрала из ее сумки деньги.

Ограбленная бабушка позвонила родственникам, которые вызвали сотрудников полиции. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пенсионерку и установили приметы злоумышленницы. Оперативный дежурный незамедлительно распространил ориентировку. В течение 10 минут с момента поступления сообщения в дежурную часть экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на улице женщину, подходящую по приметам. Ее доставили в дежурную часть.

Подозреваемой оказалась местная жительница 1979 года рождения. Полицейские изъяли у нее денежные средства, предположительно добытые незаконным путем. По факту грабежа возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.