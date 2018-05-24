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сегодня, 11:45 2

В Свободном освятили источник

В Свободном освятили источник
Фото: gzt-sv.ru

В Свободном представители церкви освятили родник, находящийся в залинейной части города (район бывшей ПМК). Это произошло 22 мая. Накануне у источника был проведен масштабный субботник, установлен крест с образом Николая Чудотворца, пишет Gzt-sv.ru.

Источник освятил владыка Лукиан – православным крестом и иконой Чудотворца. Он окропил участников события водой из освященного родника.

«Теперь это место, где вы не просто будете черпать воду, а глядя на крест Христов и изображение Святителя Николая, станете напоминать себе о том, что вы крещены и что есть великий святой, который силой веры во Христа совершал множество чудес и совершает до сих пор. Любите это место, где можно уединиться один на один с Богом у креста Христова, помолиться Святителю Николаю и попить родниковой воды из источника, которая сегодня силою благодати Святого Духа освящена. Силой креста Христова, который здесь водружен, этот родник всегда будет охраняться не только от невидимых злых сил, но и от людей недобрых.

Не всякий злой человек сможет сюда прийти и взять воду от креста. Но дай бог, чтобы этой водой и силой креста Христова умягчались сердца недобрых людей, которых сегодня, к сожалению, очень и очень много. Дай бог, чтобы это святое место всегда служило людям и призывало их к чистоте душевной, сердечной. Чтобы эта вода утоляла жажду не только физическую, но и духовную и напомнила о том, что не хлебом единым и чистой водой жив человек, а добрым и чистым сердцем. Пусть эта вода будет напоминанием об этом всякому, кто придет сюда!» – произнес речь Лукиан.

Архиепископ рассказал изданию, что в Свободный освященный источник может привлечь жителей и других городов. Он получил название Никольский святой источник.

«Есть еще намерение ставить на въездах и выездах поклонные кресты. Так делают во всем русском мире, и мы не должны отставать. Считается, что крест отгоняет всякое зло и притягивает божие благословение на ту местность, где поставлен такой крест. Стараниями отца настоятеля они будут установлены на въезде и выезде из Свободного. Места выбраны и согласовываются с администрацией города. Мы такие кресты называем огражденными – они будут ограждать Свободный от всего недоброго», – рассказал Лукиан.

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#религия #Свободный

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    мы точно живем в 21 веке?

  • Флегматичный

    Флегматичный
    42 минуты назад

    Adolf

    мы точно живем в 21 веке?



    Абсолютно точно. А ты, адольф виссарионович, хотел бы вернуться в 20 век, в года так в двадцатые - тридцатые?

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