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В Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них 13 ликвидированы – их площадь составляла 32 677 гектаров. Четыре пожара действовали в Селемджинском районе на площади 10 500 гектаров.

Одно из возгораний, находившееся в 37,5 километра от поселка Янсай, действовало с 20 мая. 23 мая пожар удалось локализовать и ликвидировать. За это время огонь прошел 9 000 гектаров. На его тушении были задействованы 83 человека из парашютно-пожарной и десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, государственной противопожарной службы, спасатели, привлеченное население, арендаторы, поисково-спасательная группа Амурского центра ГЗ и ПБ и пожарные из Константиновки, Пояркова, Варваровки и Ивановки.

Три пожара ликвидированы в Шимановском районе; площадь, охваченная огнем, составила 536 гектаров. Два пожара были в Свободненском районе, их площадь – 1 370 гектаров. Один пожар на площади в 126 гектаров потушили в Благовещенском районе, еще один – в Магдагачинском районе, где огонь прошел 225 гектаров. Два пожара потушили в Мазановском районе, на площади 19 920 гектаров.

Одно из возгораний, находившееся в 47 километрах от населенного пункта Октябрьский, действовало с 16 мая. 23 мая пожар удалось локализовать и ликвидировать. За это время огонь прошел 13 045 гектаров. На его тушении были задействованы 117 человек. Также один пожар в Зейском районе на площади 1 550 гектаров локализован. Действующих пожаров в Амурской области нет, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

На тушении пожаров задействованы 500 человек. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (39 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (53 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (85 человек), летчики-наблюдатели (три человека), лесная охрана (129 человек), государственная противопожарная служба (114 человек), служба спасения (26 человек), арендаторы (20 человек) и привлеченное население (31 человек). Задействованы 80 единиц техники, в том числе три воздушных судна – один вертолет и два самолета, которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 23 мая, определены классы пожарной опасности в следующих районах: I класс пожарной опасности – в Тындинском, Магдагачинском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Сковородинском районах, IV класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Шимановском Зейском, Благовещенском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском районах.

На всей территории Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС. 15 мая режим ЧС снят.