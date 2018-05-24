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Большинство благовещенских родителей используют автокресла

Большинство благовещенских родителей используют автокресла

23 и 24 мая в Благовещенске в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!» прошли массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД посмотрели, соблюдают ли автомобилисты требования правил дорожного движения, касающихся перевозки детей.

Проверки прошли в утренние часы, когда родители отвозят детей в садики. В мероприятиях были задействованы 15 сотрудников ГИБДД. За два дня они проверили около 100 водителей, перевозивших детей.

В ходе массовых проверок к административной ответственности привлекли троих водителей, нарушивших правила перевозки детей в автомобиле. Нарушители получили протоколы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Штраф за это нарушение составляет 3 000 рублей.

«Мероприятие показало, что родители более ответственно стали подходить к безопасности детей в автомобиле и перевозить детей в соответствии с требованиями правил дорожного движения», – отмечает начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Глущенко.

Как пояснил Дмитрий Павлович, по сравнению с прошлыми годами при проведении массовых проверок только около одного детского сада выявляли от 7 до 11 водителей, пренебрегающих правилами перевозки детей в автомобиле. «Сейчас нарушают намного меньше. Это говорит о том, что водители понимают важность и необходимость использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, заботятся о жизни и здоровье своих маленьких пассажиров», – говорит начальник ОГИБДД.

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#дети #закон #транспорт

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