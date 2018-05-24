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сегодня, 11:12 3

Приамурье опустилось в рейтинге социально-экономического положения

Приамурье опустилось в рейтинге социально-экономического положения
Фото: novved.ru

К международному экономическому форуму-2018, который стартует в Санкт-Петербурге 24 мая, рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ за 2017 год. Амурская область потеряла несколько позиций по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ был подготовлен по итогам 2017 года. В нем Амурская область заняла 51 место. При этом в перечне, который составлялся по итогам 2016 года, Приамурье находилось на 49-й строчке.

Регион обошли такие субъекты РФ, как Ненецкий автономный округ – 50 место, Ульяновская область – 49 место, Тверская область – 48 место, Республика Дагестан – 47 место и другие.

Лидерами по итогам 2017 года стали Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Они заняли соответственно 1, 2 и 3 места. Стоит отметить, что в рейтинге по итогам 2016 года эти субъекты занимали те же строчки.

Аутсайдерами стали Республика Ингушетия, Республика Тыва и Еврейская автономная область. В рейтинге по итогам 2017 года им достались 83, 84 и 85 (последнее) места соответственно.

Методика построения рейтинга основывается на агрегировании различных показателей, объединенных в 4 группы: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы. Рейтинг строился путем ранжирования субъектов РФ в порядке убывания по значению интегрального рейтингового балла. Интегральный рейтинг субъекта РФ определялся как среднее геометрическое рейтинговых баллов групп показателей. Рейтинговый балл субъекта РФ по каждой группе показателей определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей.

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#жизнь #экономика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Достижение Козлова! И свалил. Кожемяко то же, область в долги вогнал и свалил.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    За успехи в поднятии области его подняли на верх! Трындец.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    За успехи в поднятии области его подняли на верх! Трындец.

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