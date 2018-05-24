В Белогорске сняли на видео мужчину без одежды и обуви

В социальных сетях появилось видео, которое снято в Белогорске. Очевидцы запечатлели мужчину, который находился на улице без одежды и обуви.

На кадрах видно, что амурчанин в таком виде сначала переходит дорогу. Затем другой мужчина дает ему кусок ткани, очевидно, чтобы тот прикрыл наготу.

Видео появилось в инстаграм-паблике «Мобильный репортер» 23 мая и к настоящему времени собрало больше 53 тысяч просмотров. Пользователи активно комментируют увиденное. «Первым делом надо достать телефон и включить камеру, может, он болен, может, ограбили, но это никого не интересует, главное снимать видео», – заметил один из комментаторов. «Гражданин направлен в Усть-Ивановку на лечение», – написал другой.

Как сообщало Амур.инфо, на днях в социальных сетях появилась другая видеозапись, героями которой также стали обнаженные люди. Возле ОКЦ Благовещенска неизвестные гнали молодых людей, на которых не было одежды.

Видео: instagram.com/mreporter_blg