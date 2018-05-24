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сегодня, 10:32 5

В центре Благовещенска автомобилист перепутал полосы движения

В центре Благовещенска автомобилист перепутал полосы движения

В областном центре Приамурья, возле здания областной администрации, видеорегистратор зафиксировал грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля Renault Logan повернул с 50-летия Октября на Ленина и поехал по встречной полосе.

Водители других машин сигналили нарушителю. Он вернулся на свою полосу.

На днях похожий автомобиль попал в поле зрения другого видеорегистратора. На улице Театральной бежевый «рено» промчался через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту нарушения правил дорожного движения.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Такая яркая чёткая разметка, как можно перепутать, даже если ты не местный?! За рулём слепой чтоли или, что вероятнее, олень. Таких же частенько вижу на Калинина-Тенистой, когда едут от круга и тупо встают в полосу для поворачивающих налево к Флагману.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Что вы за люди или существа,с вами то кого не когда не сразу стучать,ну лишат водителя на 4-6 месяцев прав или 5000 тысяч штрафа, тебе легче станет? .Вот такие в трудные времена РОДИНУ и продают.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Конечно легче станет, если оленей будет меньше на дорогах. Безопасность движения, без дебилов на дорогах, несомненно станет выше.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    8 минут назад

    Да кто против чтобы олений на дорогах стало меньше.Я пиши против токих олений у которых название мужчина только штаны остальное все женское трусы,стукачи всю жизнь по гаденькому стукану лишь бы меня не узнали,зафиксировал нарушение сообщи не посредственно в ГБДД,духу не хватает одно место жим жим.

  • Андрей Егоров

    Андрей Егоров
    8 минут назад

    не ну я как то на односторонний участок пионерской вообще на встречку вылетел. нечаянно

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