В центре Благовещенска автомобилист перепутал полосы движения

В областном центре Приамурья, возле здания областной администрации, видеорегистратор зафиксировал грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля Renault Logan повернул с 50-летия Октября на Ленина и поехал по встречной полосе.

Водители других машин сигналили нарушителю. Он вернулся на свою полосу. На днях похожий автомобиль попал в поле зрения другого видеорегистратора. На улице Театральной бежевый «рено» промчался через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту нарушения правил дорожного движения.

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Елена Котейко