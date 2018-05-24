Мужчина с ножом устроил дебош в благовещенском общежитии

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Вечером 23 мая в Благовещенске произошел инцидент в общежитии ДОСААФ. В здание нагрянул мужчина с ножом, устроив дебош. В происшествии пострадал только он сам. Этим случаем сейчас занимается полиция.

Инцидент случился в общежитии № 1, расположенном по адресу: улица Калинина, 103, около 20:30. В здание зашел мужчина с признаками алкогольного опьянения, при себе у него был нож. Амурчанин прошел пост коменданта и поднялся на второй этаж.

Как рассказал ИА «Сканер» начальник благовещенской технической школы ДОСААФ Владимир Банышев, «гость» разбил в общежитии два окна, сломал дверь. Жильцы не пострадали. Травмы получил только сам мужчина, порезав руки.

Известно, что хулиган живет в другом общежитии, по адресу: улица Октябрьская, 233/1. В здание он проник, предположительно, зайдя вместе с кем-то, либо позвонил в домофон, и ему открыли жильцы.

Владимир Банышев говорит, что восстанавливать поврежденное имущество, скорее всего, ДОСААФ будет за свой счет. В суд пострадавшая сторона обращаться не собирается.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дебоширит, угрожает, стучится в двери, повредил имущество. На место выехали сотрудники ППС, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. На него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

«В настоящее время также проводится проверка по фактам угроз и повреждения имущества», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.