В некоторых районах Приамурья слабые дожди: прогноз погоды на 24 мая

Фото: slovomaga.ru

В Амурской области 24 мая ожидается переменная облачность, по востоку пройдут слабые дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Термометры в южных и центральных районах покажут плюс 17…22 градуса. На севере температура составит плюс 15…20, местами – плюс 8…13. В Благовещенске установится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура составит плюс 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL