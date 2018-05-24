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24мая
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сегодня, 09:55 0

В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе Instagram произошел массовый сбой
Фото: www.m24.ru

В России и на северо-западе Европы 23 мая зафиксировали перебои в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru, который отслеживает работу интернет-ресурсов и мобильных операторов. Проблемы в работе сервиса ощутили в том числе и и жители Дальнего Востока.

Первые сообщения о сбоях начали поступать еще в ночь на среду, 23 мая. В этот же день в 15:00 по московскому времени было зафиксировано 134 отчета о неполадках. Среди проблем, на которые жалуются пользователи, – отсутствие возможности актуализировать ленту (47 %), 29 % сообщили о сбоях в работе сайта и еще 23 % испытали трудности со входом в соцсеть.

География сбоев в работе Instagram охватила пользователей из Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, с Урала и Дальнего Востока. О проблемах сообщили также жители Великобритании, Японии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

В пресс-службе Instagram в России пока ситуацию не прокомментировали. Причины неполадок неизвестны. Это третий за последнюю неделю сбой, который происходит с социальной сетью. До этого трудности в работе Instagram происходили 21 и 18 мая, пишет РБК.

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#связь

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