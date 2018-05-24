Многодетные переселенцы из Киргизии обживаются в Благовещенском районе

У переселенца из Киргизии Андрея Ермолицкого на участок в 13 соток огромные планы. Здесь он строит дом, гараж и детскую площадку. Она появится на месте оврага, благодаря которому и удалось выкупить участок всего за 240 000 рублей. Экономит хозяин и на строительстве дома. Вместо дорогой кирпичной кладки используется экономичная каркасная основа, доски и утеплитель. Дом хозяин ставит в четыре руки с 18-летним сыном.

«Детей взяли в школу, в лицей. Мы устроились и пошла жизнь. После работы мы сюда приезжали с сыном, все выходные работаем. И зимой даже строились, потому что я понимал, что каждый день бесценный. По-другому никак. Мы бы не заехали сюда», – говорит Андрей Ермолицкий.

На переезд в Россию Андрей копил деньги в течение трех лет. Переехать и построить свой дом мечтал большую часть жизни. В Киргизии ввосьмером приходилось ютиться в трехкомнатной квартире. Почти год назад семья наконец прилетела в Благовещенск.

Когда прохожие увидели семью с детьми на чемоданах в центре города, позвонили журналистам. И вот спустя девять месяцев Ермолицкие уже заехали в собственный дом площадью в 130 квадратов. Где главная гордость хозяйки семейства – кухня. «Она у нас большая, потому что до этого мы жили в квартире с очень маленькой кухней – два с половиной на три с половиной метра. А тут – размах», – рассказывает хозяйка Наталья.

Обустраивать дом помогали соседи и просто неравнодушные благовещенцы. Отдали несколько диванов, кроватей, шкаф и телевизор. Такого теплого отношения Ермолицкие не ожидали. «Когда мы были там, все время говорили: "Вот приедете в Россию, там такие люди злые!" Пугали нас. А сюда приехали – и, в общем-то, ничего такого не заметила. Наоборот, люди добрые, с душой относятся, помогают», – продолжает Наталья.

Семья Ермолицких переехала в Россию по государственной программе переселения соотечественников. В Приамурье, как и в других 11 областях России, предусмотрены максимальные меры поддержки переселенцев. Подъемные в 800 000 рублей – правда, семья получила пока только 500 000, – и компенсация расходов на переезд в Россию за счет средств федерального бюджета. От области переселенцы получают единовременное пособие на семью в размере 70 000 рублей. Амурская область заинтересована в переселенцах – это улучшает демографическую ситуацию в регионе, дает области рабочие руки.

«В основном едут те, кому понравилась наша область, кто хочет здесь работать. Работы сейчас много – очень серьезные инвестиции направлены в Амурскую область. Это и Свободный, и Свободненский район, город Циолковский», – сообщает заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.

Глава семьи Ермолицких работает автослесарем. Его жена, учитель физики, пока сидит с детьми. В планах у семьи – оформить дальневосточный гектар и открыть бизнес по выращиванию овощей.