Из Амурской области в Читу вернули 150 килограммов мясных полуфабрикатов

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В Амурской области на федеральной трассе Чита – Хабаровск полицейские и служащий управления Россельхознадзора выявили факт перевозки мясных полуфабрикатов. Продукты ввезли в Приамурье без ветеринарных сопроводительных документов.

Грузовик, перевозивший 150 килограммов мясных полуфабрикатов, остановили 22 мая около 4 часов утра в районе поселка Ерофей Павлович. При досмотре выявили нарушение. Продукты везли из Читы в Сковородино.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных или продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов». Груз возвращен к месту отгрузки. «В адрес минсельхоза Забайкальского края подготовлена оперативная информация о вышеуказанном факте», – сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

В Приамурье ежедневно проводят досмотр грузов, ввозимых в Приамурье с территорий, неблагополучных по заразным заболеваниям животных.