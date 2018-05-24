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В Белогорске в ДТП погибла женщина

В Белогорске в ДТП погибла женщина
Фото: instagram.com/blag_dtp

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Белогорске вечером 23 мая. В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

Авария случилась около 18:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Чехова и Средней. Здесь столкнулись машины Nissan Tiida и MMC Pajero. На месте происшествия скончалась пассажирка 1975 года рождения, ехавшая в автомобиле Nissan, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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