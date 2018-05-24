Депутаты заксобрания Свердловской области уличены в коррупции: обзор прессы

Фото: ldpr-ural.ru

О криминальной интернет-торговле дикими животными; о Чубайсе, который добил советскую промышленность, науку, сельское хозяйство и т.д.; о жителях американского городка, напуганных сообщениями о нашествии зомби. Об этом и не только пишут газеты, которые читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Российская газета описывает скандал в заксобрании Свердловской области – девять депутатов уличены в коррупции. Часть из них утаили квартиры в Екатеринбурге и Москве, один «забыл» о доходе супруги в 40 миллионов (правда, рублей) ну и т.д. Одного народного избранника – Армена Карапетяна – коллеги почти единогласно лишили полномочий. Он первым вынужден оставить свой пост. Еще девять депутатов дожидаются суда на ту же тему – лишение мандатов.

Но все это мелочи, а особое возмущение вызвал факт повального кумовства: на должности помощников депутаты устраивали на казенную зарплату своих ближайших родственников. А с другой стороны, кто ж поможет-то в трудную минуту, как не жена и не дети.

Также в номере

Еще в главной газете страны можно прочесть о криминальной интернет-торговле дикими животными: продают не только крокодилов, обезьян, змей и орлов, но даже и носорогов. Могут и на дом привезти.

А еще я обратил внимание на заметку о том, что раскрыт секрет звучания скрипок Страдивари. И это спустя целых три столетия со смерти мастера. Оказалось, древесину для инструментов (а это не что иное, как обломки Ноева ковчега) вымачивали в специальном минеральном растворе, это делало потом диапазон издаваемых ими частот неповторимым.

Нда… Но вот состав этого раствора так и не удалось выяснить.

Полный абзац

Далее «Аргументы неделi», где пишут о конце Чубайса. Материал так и называется: «Конец Чубайса». В нем Толю Рыжего – так звали Чубайса при Ельцине (в газете написано – «при дворе царя Бориса»), так вот, Толю Рыжего называют главным костоломом, добившим советскую промышленность, науку, сельское хозяйство, авиапром и оборонку. Вот, оказывается, виновник всех наших бед.

А почему на него перевели все стрелки – в материале «Конец Чубайса». Единственное, что вам скажу: после прочтения знание никоим образом не отразится на вашей жизни.

Очень интересно

«Амурская правда», продолжая прощаться с уже экс-губернатором Козловым, повторила высказывания о нем амурских политиков и бизнесменов. Пишут: «Жаль расставаться с таким губернатором».

Газета рассказывает, что бывший руководитель записал прощальное видеообращение к жителям региона. А Андрей Анохин – так чуть ли не открытым текстом заявил, что до президентского поста нынешнему министру осталось не так уж и много: каких-то 6 лет.

На посошок

Завершая обзор, вернусь к «Российской газете», в которой рассказывается о том, что почти 8 тысяч жителей американского городка Лейк Уолт были напуганы сообщениями о нашествии зомби. И это не какой-то дурной фильм ужасов, и это в XXI веке! В городе из-за какой-то поломки отключили на пару часов свет, а кто-то пусканул мысль, что идут зомби. И всё – началась паника.

Народ, как в свое время благовещенцы, – было дело в сезон больших дождей, помните? – ринулся в магазины, сметая соль, сахар и просроченную тушенку; в оружейных магазинах патроны закончились в считанные минуты. Масла в огонь подлил мэр города. Вместо того чтобы назвать свою паству как и положено, он просто сказал, что «серьезной активности зомби пока не наблюдается». Жители тут же подумали, что их пытаются успокоить – ну и началось! То есть то, что я уже назвал – тушенка, соль, патроны – это цветочки.