Девы решают проблемы силой, Весам стоит заняться индивидуальной деятельностью: прогноз на 24 мая

Восход Солнца: 04:31

Заход Солнца: 20:21

Солнце в Близнецах.

Овен. Этот день не мешает учесть то, что любые покупки приведут к финансовым потерям. Постарайтесь отказаться от рискованных вложений, заключения сделок и командировок.

Телец. Этот день подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более близком контакте с членами семьи, родственниками, родителями - они уберегут вас от опрометчивых шагов.

Близнецы. Вам следует смириться с теми обстоятельствами, которые идут по пятам. Концентрация внимания должна быть направлена на финансовую и профессиональную сферы.

Рак. Не исключено, что деловые люди в предстоящем месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.

Лев. Вас ожидает нелегкий день, когда возможны все негативные тенденции – конфликты, пустые траты и даже мошенничество. Но, если на пути встретится надежный друг, то ситуация изменится к лучшему.

Дева. Соединение планет может неоднозначно влиять на вас. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем.

Весы. Конец мая традиционно является временем застоя в делах. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не масштабный бизнес.

Скорпион. Звезды рекомендуют вам чаще уступать, а не спорить с коллегами по поводу производственных вопросов. Радостная новость, касающаяся детей, изменит настроение к лучшему.

Стрелец. Способность к обучению снизится, появятся раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия.

Козерог. Вы будете находиться в таком напряжении, что тремор не пройдет до конца дня. Может быть, вы сами себя так настроили? От лечения хронических болезней не отказывайтесь.

Водолей. Вам нужно быть ближе к родным людям, особенно если этот день вы запланировали провести с семьей. Возможен срочный ремонт автомобиля и бытовой техники.

Рыбы. Вам нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения. Конечно же, предполагается множество нужных вопросов, но вам придется набраться терпения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев