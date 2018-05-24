Девы решают проблемы силой, Весам стоит заняться индивидуальной деятельностью: прогноз на 24 мая
Восход Солнца: 04:31
Заход Солнца: 20:21
Солнце в Близнецах.
Овен. Этот день не мешает учесть то, что любые покупки приведут к финансовым потерям. Постарайтесь отказаться от рискованных вложений, заключения сделок и командировок.
Телец. Этот день подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более близком контакте с членами семьи, родственниками, родителями - они уберегут вас от опрометчивых шагов.
Близнецы. Вам следует смириться с теми обстоятельствами, которые идут по пятам. Концентрация внимания должна быть направлена на финансовую и профессиональную сферы.
Рак. Не исключено, что деловые люди в предстоящем месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.
Лев. Вас ожидает нелегкий день, когда возможны все негативные тенденции – конфликты, пустые траты и даже мошенничество. Но, если на пути встретится надежный друг, то ситуация изменится к лучшему.
Дева. Соединение планет может неоднозначно влиять на вас. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем.
Весы. Конец мая традиционно является временем застоя в делах. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не масштабный бизнес.
Скорпион. Звезды рекомендуют вам чаще уступать, а не спорить с коллегами по поводу производственных вопросов. Радостная новость, касающаяся детей, изменит настроение к лучшему.
Стрелец. Способность к обучению снизится, появятся раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия.
Козерог. Вы будете находиться в таком напряжении, что тремор не пройдет до конца дня. Может быть, вы сами себя так настроили? От лечения хронических болезней не отказывайтесь.
Водолей. Вам нужно быть ближе к родным людям, особенно если этот день вы запланировали провести с семьей. Возможен срочный ремонт автомобиля и бытовой техники.
Рыбы. Вам нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения. Конечно же, предполагается множество нужных вопросов, но вам придется набраться терпения.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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