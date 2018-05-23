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Более 500 человек принимают участие в научно-практической конференции в ДальГАУ

Более 500 человек принимают участие в научно-практической конференции в ДальГАУ

В ДальГАУ стартовала 19-я региональная научно-практическая конференция «Молодежь XXI века: шаг в будущее». Ее участниками стали более 500 человек – это студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые всех образовательных учреждений города Благовещенска.

Результаты научных исследований обсуждаются по 23 направлениям: технические, исторические, экономические, сельскохозяйственные, медицинские, физико-математические науки и другие.

Наиболее яркими докладами, вызвавшими живой интерес и бурное обсуждение у участников конференции, стали развитие территорий опережающего развития как фактор экономического роста Амурской области; воспроизводительная способность потомков, полученных от австралийских и амурских коров герефордской породы; новые технологии в лечении обширных ожогов тела; разработка малобюджетного 3d-сканера на базе микроконтроллера и эффективность применения солнечных батарей в сельском хозяйстве.

Конференция «Молодежь XXI века: шаг в будущее» ведет свою историю с 11 мая 2000 года. Инициатором ее проведения выступил совет ректоров вузов Амурской области. Цель конференции – вовлечение молодежи в научную деятельность, популяризация научных исследований обучающихся.

Первая конференция носила статус межвузовской научно-практической и была посвящена 55-й годовщине в Великой Отечественной войне. В ее работе приняли участие 200 человек, были представлены 150 докладов по 10 направлениям.

С 2008 года в конференции принимают участие не только студенты высших учебных заведений Благовещенска, но и представители среднего профессионального образования, молодые ученые НИИ. Конференция стала традиционной, проводится при поддержке правительства Амурской области, за 18 лет число её участников составило более 8 000 человек.

По результатам работы каждой секции определяют участников, которые могут быть представлены к соисканию на присуждение стипендии президента РФ, сообщили в ДальГАУ.

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#вузы #наука

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