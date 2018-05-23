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Мэрия Благовещенска: проблемы с автобусами на маршруте 2К возникли из-за нехватки водителей

Мэрия Благовещенска: проблемы с автобусами на маршруте 2К возникли из-за нехватки водителей

В администрации Благовещенска прокомментировали ситуацию с автобусами маршрута 2К. Как сообщалось, горожане начали жаловаться, что дождаться транспорт в обоих направлениях теперь проблематично, а в некоторых случаях и невозможно. В мэрии пояснили: проблема кроется в нехватке водителей и в технических причинах.

По состоянию на 23 мая МП «Автоколонна 1275» обеспечивает транспортную связь с отдаленными районами города, выполняя рейсы автобусов по регулярным маршрутам № 1, 8, 15, 20, 22, 23, 28, по садовым маршрутам № 16С, 18С, 40С, 43С, а также по маршрутам № К, 2К, 11. При этом предприятие в первую очередь обеспечивает работу автобусов по маршрутам отдаленных районов и садовым, так как по этим направлениям отсутствуют другие перевозчики, пояснили в мэрии.

Основной причиной нестабильной работы автобусов по маршруту № 2К в администрации назвали нехватку водителей, а также сход автобусов по техническим причинам. В настоящее время на предприятии не хватает 25 водителей.

«В целях решения кадрового вопроса предприятием регулярно направляется информация о наличии вакансий в службу занятости населения, размещается информация о вакансиях в автобусах, на здании предприятия, в СМИ. Также предприятием проводится работа, направленная на повышение технической готовности имеющегося парка автобусов», – прокомментировали в администрации города.

Также в мэрии добавили, что схема движения автобусного маршрута № 2К на разных участках дублируется автобусами других маршрутов. Так, на участке от перинатального центра до улицы Калинина маршрут автобуса дублируется маршрутами № 4, 11, 12, 30, 36, 38, 44. На участке по улице Калинина от кольцевой развязки до улицы Красноармейской – маршрутами № 4,8,12,13,18С, 22, 23, 24 (25), 26, 31, 38, 44, 106. На участке от Красноармейской до Зейской дублируется маршрутами № 26, 38.

На участке по улице 50-летия Октября от Зейской до Красноармейской дублируется маршрутами № 9, 24, 25, 30, 31, 33, 36, 39, 44, при этом автобусы маршрутов № 33, 30 заходят на жд вокзал. На участке от Красноармейской до Тенистой дублируется маршрутами № 1, 30, 33.

На участке по Тенистой от 50-летия Октября до Калинина дублируется маршрутами № 1, 30, 39.

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#транспорт

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Комментарии
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  • shk0der

    shk0der
    2 часа назад

    Пусть мудадминистрация потрудится сообщить, как добраться из 2-3 микрорайона до Городской флюорографической станции без пересадок и пешей прогулке в 2-3 квартала.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Может быть нужно начинать платить водителям больше 10-12 тысяч в месяц? Тогда и кадры появятся. А то дотации каждый год автоколонна получает, а водителей нанять не могут.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    да за такую зарплату только аварии и надо делать

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Что вы нам дублями маршрутов глаза мажете?

    Бывший троллейбусный маршрут всегда был востребован и троллейбусы по нему ходили регулярно

    Дайте водителям достойную зарплату

    и в кадрах отбоя не будет.

    Верните городу Троллейбусы.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Калита уходи уже на пенсию

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Вот же живучее троллейбусное управление. Троллейбусы уничтожили, все маршруты отдали (дублирующие) частникам зарплата водителям вообще мизер, а они еще и выживают.

  • full

    full
    1 час назад

    В мэрии пояснили: проблема кроется в нехватке водителей и в технических причинах. - Да невопрос - не можете работать - оплачивайте людям проезд на такси.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    В Автобусном сегодня генеральные множатся как грибы после дождя с соответствующей зарплатой, а водителям копейки. Пускай генеральные(по блату пристроенные) и баранку крутят за12000рублей. Кормушка, а не автоколонна1275

  • Lame

    Lame
    1 час назад

    Автоколлонну 1275 закрыть. Вместо невостребованных больших автобусов пустить маршрутные такси которых в городе давно уже нет...

  • Жанна

    Жанна
    57 минут назад

    Отмазка, а не объяснение от мэрии. Будто первоклассник объяснял.

  • farfalla

    farfalla
    54 минуты назад

    В администрации на все какие-то ответы недалекие шаблонные заготовлены. Судя по написанному, все самые востребованные маршруты подконтрольны частным перевозчикам. Причем у тех и с автобусами все в порядке, и с водителями, и с графиком, и с интервалами, и с прибылью, раз они такой автопарк содержать могут. Так может отдать парочку востребованных маршрутов автоколонне, что бы финансовое состояние поправить их и дать возможность адекватную зарплату платить сотрудникам. Причем автоколонна на поломки автобусов и их нехватку ссылаются, а администрация на нехватку водителей уже грешит. Линии у них дублируются... а давайте сотрудники администрации покатаются утром на работу из микрорайона, например со Студенческая/Игнатьевское шоссе и обратно вечером в час пик. Или может как с Калинина/Горького до вокзала добраться? А из микрорайона туда же? Пускай проверят свои дублирующиеся маршруты на практике. И вообще, можно разработать схемы движения по-умному, а не как частные перевозчики захотели. Не хотите 2к пускать по-нормальному, разработайте для других двух-трех автобусов другой маршрут. Пустить 4ку или 12й не через Красноармейскую, а через Амурскую или Зейскую, по Красноармейской и так все подряд ездят....ну или другое что придумайте в администрации. Или частные перевозчики сами себе на уме и администрация на них повлиять не в состоянии или не хочет?

  • farfalla

    farfalla
    52 минуты назад

    11й автобус вообще наполовину частный предприниматель обслуживает, что там на линии автоколонна забыла тогда? или что там частник делает? Садовых маршрутов зимой не было, но от этого маршруту 2к намного лучше не становилось. Тоже вместо заявленного интервала в 20 минут можно было прождать 10, а можно было и час отстоять на остановке.

  • dikan

    dikan
    51 минута назад

    Lame, чтобы говорить что 2К и 2К(т) невостребованны, проедьте на них утром или вечером. Понятно что это часы всплеска, но в принципе как на любых других маршрутах. Не убедил? ОК. Предложите как проехать пенсионеру проживающему от тенистой до автовокзала в Росреестр или поликлинику или ещё куда на улице Калинина без пересадок

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