Мэрия Благовещенска: проблемы с автобусами на маршруте 2К возникли из-за нехватки водителей

По состоянию на 23 мая МП «Автоколонна 1275» обеспечивает транспортную связь с отдаленными районами города, выполняя рейсы автобусов по регулярным маршрутам № 1, 8, 15, 20, 22, 23, 28, по садовым маршрутам № 16С, 18С, 40С, 43С, а также по маршрутам № К, 2К, 11. При этом предприятие в первую очередь обеспечивает работу автобусов по маршрутам отдаленных районов и садовым, так как по этим направлениям отсутствуют другие перевозчики, пояснили в мэрии.

Основной причиной нестабильной работы автобусов по маршруту № 2К в администрации назвали нехватку водителей, а также сход автобусов по техническим причинам. В настоящее время на предприятии не хватает 25 водителей.

«В целях решения кадрового вопроса предприятием регулярно направляется информация о наличии вакансий в службу занятости населения, размещается информация о вакансиях в автобусах, на здании предприятия, в СМИ. Также предприятием проводится работа, направленная на повышение технической готовности имеющегося парка автобусов», – прокомментировали в администрации города.

Также в мэрии добавили, что схема движения автобусного маршрута № 2К на разных участках дублируется автобусами других маршрутов. Так, на участке от перинатального центра до улицы Калинина маршрут автобуса дублируется маршрутами № 4, 11, 12, 30, 36, 38, 44. На участке по улице Калинина от кольцевой развязки до улицы Красноармейской – маршрутами № 4,8,12,13,18С, 22, 23, 24 (25), 26, 31, 38, 44, 106. На участке от Красноармейской до Зейской дублируется маршрутами № 26, 38.

На участке по улице 50-летия Октября от Зейской до Красноармейской дублируется маршрутами № 9, 24, 25, 30, 31, 33, 36, 39, 44, при этом автобусы маршрутов № 33, 30 заходят на жд вокзал. На участке от Красноармейской до Тенистой дублируется маршрутами № 1, 30, 33.

На участке по Тенистой от 50-летия Октября до Калинина дублируется маршрутами № 1, 30, 39.