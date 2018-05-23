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Жители микрорайона Благовещенска нашли на улице утят (видео)

Жители микрорайона Благовещенска нашли на улице утят (видео)

В Благовещенском микрорайоне местные жители обнаружили выводок утят. 10 малышей гуляли в районе института сои. Маму-утку при этом люди рядом не увидели.

«В небольшом лесочке, в парке у института сои выводок утят бродит, мамки нет, кто-то видел, как с другой стороны дороги она где-то ходила. Но сейчас ее там нет. Не знаем, как быть. Не оставлять же их тут. Там машины рядом ездят, движение такое интенсивное», – поделились горожане.

Утят посадили в коробку и начали обсуждать, что делать дальше. Между тем охотоведы и орнитологи советуют не трогать утят и дать маме-утке возможность самой найти своих птенцов.

«Мама их не бросит, я сам живу в микрорайоне и видел, как мама-утка переводила утят через дорогу. Утка их найдет, не переживайте. Ее, видимо, напугали», – сказал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

Тем временем жители, обойдя всю округу в поиске утки и не найдя ее, решили взять судьбу утят в свои руки. Их решено отвезти на частное подворье в Волково.

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#природа

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    50 минут назад

    Осиротили гуманисты—дебилы утят. У Вас бы детей забрать и посмотреть как будете себя чувствовать. Истинно:«Благими намерениями выстроена дорога в ад»

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