Жители микрорайона Благовещенска нашли на улице утят (видео)

В Благовещенском микрорайоне местные жители обнаружили выводок утят. 10 малышей гуляли в районе института сои. Маму-утку при этом люди рядом не увидели.

«В небольшом лесочке, в парке у института сои выводок утят бродит, мамки нет, кто-то видел, как с другой стороны дороги она где-то ходила. Но сейчас ее там нет. Не знаем, как быть. Не оставлять же их тут. Там машины рядом ездят, движение такое интенсивное», – поделились горожане.

Утят посадили в коробку и начали обсуждать, что делать дальше. Между тем охотоведы и орнитологи советуют не трогать утят и дать маме-утке возможность самой найти своих птенцов.

«Мама их не бросит, я сам живу в микрорайоне и видел, как мама-утка переводила утят через дорогу. Утка их найдет, не переживайте. Ее, видимо, напугали», – сказал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

Тем временем жители, обойдя всю округу в поиске утки и не найдя ее, решили взять судьбу утят в свои руки. Их решено отвезти на частное подворье в Волково.