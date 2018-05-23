В Приамурье экологи обнаружили загрязнения нескольких рек от работы золотодобытчиков

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В Амурской области и Забайкальском крае стартовал полномасштабный спутниковый мониторинг состояния водных объектов. С помощью космоснимков экологи из международной коалиции «Реки без границ» и специалисты Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля выявляют факты загрязнения рек, связанные с производством работ по добыче россыпного золота.

«Борьба с загрязнением рек от работы золотодобытчиков сначала в Забайкалье, а сейчас и в Амурской области – это планомерная реализация нашего системного подхода к охране водных объектов в удаленных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, — отметил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. – Мы убеждены, что негативные экологические последствия добычи россыпного золота постоянно недооцениваются, и в итоге наши реки просто приносятся в жертву старателям ради нескольких пригоршней официально сдаваемого золота».

Первые результаты спутникового мониторинга уже отправлены в надзорные ведомства. Так, в Амурской области экологи зафиксировали первые случаи негативного воздействия на водные объекты со стороны артелей старателей: потоки мути идут в реку Унаха из притоков Ульдегид и Олонгро, где располагаются месторождения россыпного золота. Загрязнение реки Унаха, по данным космоснимков, распространяется на протяжении 90 километров до места впадения Унахи в Зейское водохранилище.

В том же Зейском районе специалисты обнаружили загрязнение еще одной реки – Иликан, – которое начинается от места впадения в нее ручья Николаевского и реки Большой Олонгро, где также есть месторождения россыпного золота. Загрязнение по реке Иликан составляет не менее 70 километров, далее загрязненные воды Иликана сливаются с мутьевыми потоками из реки Унахи.

«Загрязнение реки на десятки километров взвешенными веществами ниже по течению от разрабатываемого месторождения – это очень весомый аргумент для проведения внеплановой или рейдовой проверки со стороны надзорных органов, — уверен российский координатор международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов. – Очень часто выездные проверки по нашим обращениям подтверждают, что нарушение природоохранного законодательства со стороны артели старателей действительно имело место».

«Амурская область – это новый регион для нас, и мы усиленно готовились к работе на этой территории, актуализируя наши картографические данные и собирая информацию о границах лицензионных участков, – сказала директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. – Надеемся, что здесь мы сможем повторить наш прошлогодний успешный опыт взаимодействия с надзорными органами Забайкальского края и, как говорится, вывести на чистую воду нарушителей природоохранного законодательства».

«В прошлом году мы уже выявляли с помощью спутникового мониторинга загрязнение реки Унаха в Зейском районе, – добавил директор АООЭО "АмурСоЭС" Юрий Гафаров. – Но тогда надзорным ведомствам не удалось подтвердить факт загрязнений от добычи россыпного золота в ходе выездной проверки, что связано, в первую очередь, с особенностями проведения таких проверок, когда организацию заранее оповещают о факте будущей проверки. В этом году мы начали совместную работу с коалицией "Реки без границ" и Центром гражданского контроля и спутникового мониторинга и надеемся все-таки добиться привлечения нарушителей к ответственности. Тем более что, как мы видим по первым же результатам, нарушители масштабы своей деятельности сокращать не собираются».

Спутниковый мониторинг состояния водных объектов вблизи лицензионных участков добычи россыпного золота в Амурской области и Забайкальском крае продлится до глубокой осени, до окончания полевого сезона. Жители районов добычи россыпного золота также могут помочь WWF России выявить факты загрязнения водных объектов нерадивыми старателями: для этого нужно просто написать письмо с указанием места и времени наблюдаемого загрязнения на адрес zoloto@amurinfocenter.org