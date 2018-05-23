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Амурские политики высказали предположения, кто станет новым губернатором Амурской области

Амурские политики высказали предположения, кто станет новым губернатором Амурской области

Амурская область уже несколько дней остается без руководителя, главу региона обещают назначить в ближайшее время. Пока Александр Козлов в Москве знакомится с обязанностями министра по развитию Дальнего Востока, в Приамурье люди продолжают гадать, что будет дальше с регионом и кто займёт пост губернатора. Свои предположения высказали местные политики.

Перемены в карьере Александра Козлова не стали чем-то неожиданным для многих амурчан, так или иначе приближенных к власти. В стенах амурского «белого дома» давно ходили слухи о его взлёте по карьерной лестнице. И сейчас в кулуарах обсуждают возможные кандидатуры на пост главы региона. Как сообщалось ранее, выборы губернатора состоятся 9 сентября. До этого руководить областью будет врио.

В обсуждаемых кандидатах на пост главы области - депутат Госдумы, член партии ЛДПР Иван Абрамов, бывший амурский политик, а ныне первый зампред правительства Хабаровского края Виктор Марценко и заместитель дальневосточного полпреда Владимир Солодов.

«Ивана Абрамова мы знаем как нашего политического оппонента. У него минус – это то, что он из ЛДПР и проповедует программу своей партии. Его плюс – это то, что он наш земляк и знает специфику области. Что касается Марценко, то доверия к нему нет, сплошной минус. Плюс его только в том, что он знает наш регион и Дальний Восток. Что касается Солодова, то это вообще чистый лист, и мы его вообще не знаем», – высказался первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов.

Депутаты областного заксобрания вспоминают – периоды «безвластия», когда регион находится без главы, уже были. Это 2007 год – до того, как Николая Колесова поставили вместо Леонида Короткова, и 2015-й, когда после Олега Кожемяко кресло губернатора занял Александр Козлов.

Кто теперь встанет у руля, в региональном отделении партии «Единая Россия» гадать не хотят.

«Я бы не хотел какую-то субъективную точку зрения обсуждать. После назначения врио будет время для выдвижения кандидатур на выборы, региональное отделение партии "Единая Россия" также выдвинет кандидатуру на пост в губернаторы», – отметил секретарь амурского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Амурской Павел Тихончук.

Кого именно выдвинут, единоросы пока не озвучивают. Не называют кандидатуру на пост губернатора и коммунисты. Нет пока решения и в партии «Справедливая Россия». В амурском отделении ЛДПР кандидатуру на предстоящие выборы тоже ещё не определили. На вопрос, будет ли это Иван Абрамов, ответили – возможно. Ведь на прошлых выборах он составил сильную конкуренцию Александру Козлову и занял второе место.

«Это и наш шанс, мы рассчитываем победить. Я думаю, в этом никто не сомневается, что ЛДПР не только составит серьезную конкуренцию, но и выиграет эти выборы», – поделилась председатель регионального отделения фракции ЛДПР, депутат заксобрания Амурской области Ольга Петайчук.

Тем временем с пятницы, 18 мая, когда Владимир Путин принял отставку Александра Козлова, область фактически осталась без руководителя. Правительство работает самостоятельно, но необходимые постановления и распоряжения, которые может подписать только губернатор, остаются неподписанными. Кто станет временно исполняющим обязанности главы региона, должен в ближайшее время сказать президент страны.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    40 минут назад

    какой же Кобызов политик-за него голосует статистическая погрешность

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    37 минут назад

    Да любого после козлова, хоть макаку с красной сракой.

  • shk0der

    shk0der
    32 минуты назад



    и в 2010-м, когда после Олега Кожемяко кресло губернатора занял Александр Козлов



    а дату точно не перепутали?

  • полазник

    полазник
    29 минут назад

    ...однако,самоуверенна.госпожа.Петайчук...)))

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