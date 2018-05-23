Амурские политики высказали предположения, кто станет новым губернатором Амурской области

Амурская область уже несколько дней остается без руководителя, главу региона обещают назначить в ближайшее время. Пока Александр Козлов в Москве знакомится с обязанностями министра по развитию Дальнего Востока, в Приамурье люди продолжают гадать, что будет дальше с регионом и кто займёт пост губернатора. Свои предположения высказали местные политики.

Перемены в карьере Александра Козлова не стали чем-то неожиданным для многих амурчан, так или иначе приближенных к власти. В стенах амурского «белого дома» давно ходили слухи о его взлёте по карьерной лестнице. И сейчас в кулуарах обсуждают возможные кандидатуры на пост главы региона. Как сообщалось ранее, выборы губернатора состоятся 9 сентября. До этого руководить областью будет врио.

В обсуждаемых кандидатах на пост главы области - депутат Госдумы, член партии ЛДПР Иван Абрамов, бывший амурский политик, а ныне первый зампред правительства Хабаровского края Виктор Марценко и заместитель дальневосточного полпреда Владимир Солодов.

«Ивана Абрамова мы знаем как нашего политического оппонента. У него минус – это то, что он из ЛДПР и проповедует программу своей партии. Его плюс – это то, что он наш земляк и знает специфику области. Что касается Марценко, то доверия к нему нет, сплошной минус. Плюс его только в том, что он знает наш регион и Дальний Восток. Что касается Солодова, то это вообще чистый лист, и мы его вообще не знаем», – высказался первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов.

Депутаты областного заксобрания вспоминают – периоды «безвластия», когда регион находится без главы, уже были. Это 2007 год – до того, как Николая Колесова поставили вместо Леонида Короткова, и 2015-й, когда после Олега Кожемяко кресло губернатора занял Александр Козлов.

Кто теперь встанет у руля, в региональном отделении партии «Единая Россия» гадать не хотят.

«Я бы не хотел какую-то субъективную точку зрения обсуждать. После назначения врио будет время для выдвижения кандидатур на выборы, региональное отделение партии "Единая Россия" также выдвинет кандидатуру на пост в губернаторы», – отметил секретарь амурского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Амурской Павел Тихончук.

Кого именно выдвинут, единоросы пока не озвучивают. Не называют кандидатуру на пост губернатора и коммунисты. Нет пока решения и в партии «Справедливая Россия». В амурском отделении ЛДПР кандидатуру на предстоящие выборы тоже ещё не определили. На вопрос, будет ли это Иван Абрамов, ответили – возможно. Ведь на прошлых выборах он составил сильную конкуренцию Александру Козлову и занял второе место.

«Это и наш шанс, мы рассчитываем победить. Я думаю, в этом никто не сомневается, что ЛДПР не только составит серьезную конкуренцию, но и выиграет эти выборы», – поделилась председатель регионального отделения фракции ЛДПР, депутат заксобрания Амурской области Ольга Петайчук.

Тем временем с пятницы, 18 мая, когда Владимир Путин принял отставку Александра Козлова, область фактически осталась без руководителя. Правительство работает самостоятельно, но необходимые постановления и распоряжения, которые может подписать только губернатор, остаются неподписанными. Кто станет временно исполняющим обязанности главы региона, должен в ближайшее время сказать президент страны.