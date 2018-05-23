Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: первый амурский марафон «Бег к мечте»

24 мая в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы Благовещенске» поговорят о социальных аспектах проекта – первый амурский марафон «Бег к мечте». Гость студии – руководитель Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Клуб любителей бега "Бег к мечте"» Альбина Попова.

Ведущие – Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5



Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».