Учительнице Муравьевской школы вернули удержанные из зарплаты 10 тысяч рублей

Проверка была проведена министерством по фактам, изложенным Викторией Мясниковой в СМИ. Специалисты министерства образования и науки Амурской области выехали в село Муравьевка Тамбовского района. Ситуацию обсудили со всеми ее участниками: и педагогом, и директором школы, и представителями муниципального отдела образования.

«Имел место быть личностный конфликт, все стороны оказались немного неправы, что они и признали во время общей встречи. Таким образом, в ходе беседы все участники были услышаны, спорные вопросы урегулированы», – пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, Виктория Михайловна с просьбой о сопровождении на конкурс ученика письменно не обращалась. Соответственно, приказа о ее командировании директором школы не издавалось, добавили в миноборнауки. Но в связи с тем, что при вынесении дисциплинарного взыскания были допущены процессуальные нарушения, приказ о наказании отменен. Таким образом, удержанная часть зарплаты за фактическое отсутствие на рабочем месте учителю доначислена.

Вопрос участия еще одной ученицы Муравьевской школы во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» решен положительно. Девятиклассница вместе с руководителем уже улетела в Санкт-Петербург.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у каждого амурского ребенка была возможность реализовывать свои способности, причем не только в рамках областных мероприятий, но и за пределами региона», – сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, Виктория Мясникова вместе со своим учеником уехала на неделю в Москву защищать проект, над которым они трудились не один год. Там старшеклассник Дмитрий Снежков занял первое место. Кроме того, амурского ученика внесли в список одаренных детей России. Но по возвращении вместо почестей учительница получила строгий выговор, а из ее зарплаты удержали 10 000 рублей.

Директор Муравьевской школы не стала подписывать приказ о замещении и командировке. Поэтому отъезд учителя стал нарушением трудового договора, за которое Виктория и получила наказание. Недопонимание между учителем и руководством Муравьевской школы дошло до областного министерства образования и науки. В итоге чиновники отправились в Муравьевку с проверкой.