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сегодня, 18:31 9

Учительнице Муравьевской школы вернули удержанные из зарплаты 10 тысяч рублей

Учительнице Муравьевской школы вернули удержанные из зарплаты 10 тысяч рублей

Амурское министерство образования и науки завершило проверку ситуации, сложившейся в Муравьевской школе. Конфликт возник между учительницей, сопровождавшей ученика на российский конкурс, и руководством школы. В итоге все спорные вопросы удалось урегулировать.

Проверка была проведена министерством по фактам, изложенным Викторией Мясниковой в СМИ. Специалисты министерства образования и науки Амурской области выехали в село Муравьевка Тамбовского района. Ситуацию обсудили со всеми ее участниками: и педагогом, и директором школы, и представителями муниципального отдела образования.

«Имел место быть личностный конфликт, все стороны оказались немного неправы, что они и признали во время общей встречи. Таким образом, в ходе беседы все участники были услышаны, спорные вопросы урегулированы», – пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, Виктория Михайловна с просьбой о сопровождении на конкурс ученика письменно не обращалась. Соответственно, приказа о ее командировании директором школы не издавалось, добавили в миноборнауки. Но в связи с тем, что при вынесении дисциплинарного взыскания были допущены процессуальные нарушения, приказ о наказании отменен. Таким образом, удержанная часть зарплаты за фактическое отсутствие на рабочем месте учителю доначислена.

Вопрос участия еще одной ученицы Муравьевской школы во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» решен положительно. Девятиклассница вместе с руководителем уже улетела в Санкт-Петербург.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у каждого амурского ребенка была возможность реализовывать свои способности, причем не только в рамках областных мероприятий, но и за пределами региона», – сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, Виктория Мясникова вместе со своим учеником уехала на неделю в Москву защищать проект, над которым они трудились не один год. Там старшеклассник Дмитрий Снежков занял первое место. Кроме того, амурского ученика внесли в список одаренных детей России. Но по возвращении вместо почестей учительница получила строгий выговор, а из ее зарплаты удержали 10 000 рублей.

Директор Муравьевской школы не стала подписывать приказ о замещении и командировке. Поэтому отъезд учителя стал нарушением трудового договора, за которое Виктория и получила наказание. Недопонимание между учителем и руководством Муравьевской школы дошло до областного министерства образования и науки. В итоге чиновники отправились в Муравьевку с проверкой.

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#жизнь #областная власть #образование

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и нашим и вашим

  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    1 час назад

    "Имел место быть личностный конфликт..."

    "место быть". Что-то лишнее.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    туфта.полная.кстати,кто.поехал.в.Питер.в.качестве.сопровождающего?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    удалено

  • Sah

    Sah
    56 минут назад



    Как выяснилось, Виктория Михайловна с просьбой о сопровождении на конкурс ученика письменно не обращалась.



    Ну а на каком тогда основании из кассы выдали ей деньги на билет?

    Щас директора в школах с учителями как с крепостными обращаются , а деньгами школьными как своими собственными распоряжаются. Дооптимизировались... до ручки.

  • полазник

    полазник
    46 минут назад

    Sah



    Как выяснилось, Виктория Михайловна с просьбой о сопровождении на конкурс ученика письменно не обращалась.



    Ну а на каком тогда основании из кассы выдали ей деньги на билет?

    Щас директора в школах с учителями как с крепостными обращаются , а деньгами школьными как своими собственными распоряжаются. Дооптимизировались... до ручки.



    ...верное.замечание.жалко.что.не.часто...)))

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    44 минуты назад

    К учителям, как к крепостным отношение. Феодалы чёртовы. Отвратительное управление образования.

  • Леонидова

    Леонидова
    41 минута назад

    А премию дали, за моральный вред, за инициативу и хорошую работу? Ведь это она мальчишку подготовила на таком уровне?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    32 секунды назад

    Стрёмные идиоты, а не проверочная комиссия.

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