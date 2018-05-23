Белогорск вышел в полуфинал конкурса «Формирование комфортной городской среды»

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Заявка Белогорска на реконструкцию парка им. Дзержинского прошла экспертный отбор всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» среди малых городов и исторических поселений». Заседание федеральной конкурсной комиссии состоялось накануне.

В подгруппе Белогорска («Малые города» с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек включительно) из 87 участников определили 30 полуфиналистов. Белогорск оказался на шестом месте после пяти городов Республики Татарстан. Заявка амурского города набрала 35 баллов.

26 и 27 мая в Москве проекты-финалисты конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пройдут публичную защиту перед экспертами межведомственной рабочей группы, членами межведомственной рабочей группы и членами Федеральной конкурсной комиссии.

«Проект по реконструкции парка им.Дзержинского будет защищать глава Белогорска Станислав Мелюков – таково обязательное условие конкурса», – рассказала начальник отдела благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова.

По результатам публичной защиты будут выбраны 80 проектов-победителей. Победители в категории «Малые города» с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек включительно получат субсидии на реализацию представленных проектов до 100 миллионов рублей. Победителей объявят 28 мая.

Конкурс был объявлен после того, как президент Владимир Путин на форуме малых городов дополнительно выделил на эти цели 5 миллиардов рублей.