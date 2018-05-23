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сегодня, 17:47 3

Минкульт предложил запретить сервис бронирования билетов и гостиниц Booking.com

Минкульт предложил запретить сервис бронирования билетов и гостиниц Booking.com
Фото: rbc.ru

Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности онлайн-сервиса бронирования Booking.com на территории РФ, сообщает РБК. На этом сайте можно бронировать гостиницы, трансферы и авиабилеты.

Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкульта. Свою позицию по вопросу запрета Booking.com на территории РФ Ростуризм должен представить до 4 июня.

Ранее с инициативой ограничить работу сервиса в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. В разговоре с журналистами он пояснил, что предлагает ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

По замыслу Войтовича, ограничение не должно распространяться на бронирование вне территории России, то есть российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и иностранцы смогут бронировать отели в РФ.

Войтович подчеркивал, что, предлагая услуги по бронированию гостиниц, авиабилетов и трансферов, Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы.

«Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями – Accor, Rezidor и Radisson. Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке», – объяснял Войтович.

Сервис Booking.com, основанный в Амстердаме в 1996 году, принадлежит американской компании Booking Holdings. К нему ранее уже были претензии в России. С жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Суть претензий заключалась в том, что сервис запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены на свои услуги.

ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, потому что факт доминирующего положения Booking.com на российском рынке установлен не был.

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#закон #интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке



    и кто виноват

    народонаселение РФ что ли?

  • v77

    v77
    38 минут назад

    Всегда пользуюсь букингом. Что перед поездкой заграницу, что в пределах РФ.. Удобно, надежно. Но не об этом речь.

    А о том, что вот ведь парадокс - меня и мои интересы, как жителя и гражданина РФ, почему-то напрямую не затрагивают антироссийские санкции, принятые теми же США или Великобританией, а вот от контрсанкций со стороны РФ в отношении этих стран - мои интересы затрагиваются.

  • shk0der

    shk0der
    37 минут назад

    В общем посыл ясен Booking.com мешает много зарабатывать российским туроператорам привыкшим брать тройную цену.

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