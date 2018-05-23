Больше 100 детей с ограниченными возможностями здоровья участвуют в областной спартакиаде

На стадионе «Амур» стартовала спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Благовещенске ее проводят седьмой год. Участниками спортивного мероприятия стали ребята из благовещенского детдома, городской школы-интерната № 8, Малиновки, Ивановки, Юхтинской спецшколы и других.

Всего 120 детей попробуют себя в пяти видах спорта: мини-футбол, настольный теннис, дартс, шашки и легкая атлетика. В спартакиаде принимают участие девочки и мальчики от 11 до 16 лет. В течение двух дней они покажут свои способности. О целях и правилах рассказала главный судья спартакиады

«Это доброта, дети выступают, видят, что они могут выступать и дальше, до олимпийских видов. Мы, судьи, не видим различий. Правила соревнований для всех одинаковые. Пробежал ребенок 8, 4, 50 метров – мы это приняли, результат зафиксировали», – сказала главный судья спартакиады Наталья Шавина.