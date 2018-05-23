Амурские «люди в погонах» опубликовали сведения о своих доходах за 2017 год

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Руководители амурских управлений федеральных служб опубликовали сведения о своих доходах за минувший, 2017 год. Самый большой доход задекларировал прокурор Амурской области. У него же – самая высокодоходная супруга.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются федеральными государственными гражданскими служащими в соответствии с порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных органов, утвержденным указом президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613.

Начальник управления МВД России по Амурской области генерал-майор Николай Аксенов задекларировал доход в размере 3 010 046 рублей 2 копейки. В собственности у Николая Николаевича находятся два земельных участка площадью 65 и 29 метров и два гаража площадью 65 и 25,10 метра. В индивидуальной собственности супруги начальника амурского УМВД числятся три квартиры – 34,1; 65,5 и 100,8 квадратных метра соответственно. Годовой доход супруги Николая Аксенова составил 1 956 597 рублей 67 копеек. В пользовании у семьи Аксеновых находится квартира площадью 86,8 квадратных метра. Автомобилей нет. Данных о несовершеннолетних детях нет.

Руководитель УФНС России по Амурской области Елена Астайкина указала доход в размере 2 932 555 рублей 88 копеек. В индивидуальной собственности у Елены Сергеевны есть квартира площадью 28,2 квадрата, в долевой собственности находятся квартира площадью 45 квадратов и земельный участок площадью 1 612 квадратных метров. В пользовании имеется квартира площадью 88,8 квадратных метра. Супруг начальника амурского УФНС за год заработал 905 600 рублей. В его собственности – доли в жилом доме (23,9 квадрата), квартире (88,8 квадрата), два земельных участка (601 и 1 588 квадратов). В семье есть несовершеннолетний ребенок. В его собственности доли в двух квартирах (43,4 и 88,8 квадратных метра), в пользовании – жилой дом (23,9 квадрата) и земельный участок (601 квадратный метр).

Начальник главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин в 2017 году заработал, согласно его декларации о доходах, 3 207 000 рублей. В индивидуальной собственности Матвея Галиевича находятся квартира площадью 71 квадратный метр, гараж и земельный участок одинаковой площади – 29 квадратных метров, а также автомобиль Hyundai Santa Fe. Доход супруги начальника ГУ МЧС составил 590 925 рублей 73 копейки. В собственности имущества не имеет, в пользовании находится те же квартира, гараж и земля, что у ее мужа.

Начальник управление Госавтоинспекции по Амурской области Юрий Кобзарев, как сообщили в ведомстве, направил данные о своих доходах и имуществе в финансово-экономический отдел МВД РФ. Однако эта информация пока не опубликована.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев задекларировал 6 197 506 рублей 88 копеек годового дохода. Уточняется, что в эту сумму вошел доход от продажи квартиры. В собственности у Руслана Федоровича две квартиры – 39,6 и 105,6 квадратных метра, автомобиль Nissan Murano. Доход супруги областного прокурора составил 4 013 412 рублей 69 копеек. В собственности имеется квартира площадью 60,3 квадратных метра. В пользовании находится квартира площадью 105,6 квадрата. Эта же жилплощадь – в пользовании у несовершеннолетнего ребенка Медведевых.

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области Олег Завьялов заработал 2 012 884 рубля 94 копейки. У Олега Эдуардовича в собственности находятся две квартиры – 69,5 и 81,7 квадратных метра, – и автомобиль Suzuki Grand Vitara. Данных о супруге и детях в декларации нет.

В декларации исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Олега Винникова нет данных о собственном жилье. В пользовании Олега Евгеньевича, его супруги и ребенка есть квартира площадью 46,7 квадратного метра. У главы семьи имеется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, у его супруги – Nissan Juke. Доход Олега Винникова за минувший год составил 3 290 270 рублей 97 копеек, у его супруги – 601 426 рублей 77 копеек.

Сведения о доходах руководителя управления Федеральной службы безопасности России по Амурской области находятся вне открытого доступа. В ведомстве объяснили это тем, что в соответствии с законодательствам данные такого характера не обнародуются, вместе с тем в службе соблюдаются требования антикоррупционного законодательства. На сайте ФСБ РФ доступна информация о доходах лиц, замещающих должности в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. В этом списке шесть персон, среди них нет фамилии руководителя амурского управления службы.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Дмитрий Ткаченко за 2017 год заработал 1 326 098 рублей 61 копейку. В индивидуальной собственности Дмитрия Григорьевича находятся гараж (20,7 квадрата) и три квартиры (65,5; 63,7 и 91,4 квадратных метра). Дохода у супруги главного судебного пристава Амурской области нет. В собственности находятся 67,8 и 91,4 квадратных метра. В семье Ткаченко есть несовершеннолетний ребенок, в его пользовании имеется квартира площадью 91,4 квадратных метра.