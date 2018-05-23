В Благовещенске подвели итоги писательско-издательского форума

В Благовещенске завершил работу IV писательско-издательский форум «Столичные издания XXI век: Диалоги». В малом зале Общественно-культурного центра 23 мая состоялась торжественная церемония подведения итогов форума и праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами ОКЦ.

В холле ОКЦ были представлены различные площадки: выставки проектов, реализованных библиотечной системой, фотозона и фотовыставка с кадрами прошедшего форума.

Мэр города Благовещенска Валентина Калита поблагодарила библиотечное сообщество за организацию значимого для города мероприятия и вручила Оксане Климовой, директору библиотечной системы, благодарственное письмо. Также Валентина Сергеевна вручила благодарственные письма социальным партнерам, благодаря которым была изготовлена брендовая продукция форума.

Мэр города отметила благодарственным письмом и специального гостя из Москвы, активного участника форума – писателя и актера Геннадия Анатольевича Киселева. Автор детских книг прочел собравшимся стихотворение собственного сочинения о городах, в которых он был, и поделился интересными моментами своего общения с юными благовещенскими читателями. Всего за восемь дней форума он провел 14 творческих встреч и мастер-классов в библиотеках и школах города.

Завершила официальную часть мероприятия начальник управления культуры Виктория Хопатько. Она отметила активных участников деловой программы форума почетными грамотами. Начальник управления культуры района Айгунь Мэн Дунмэй, глава делегации КНР, выступила с поздравительной речью.

Программу продолжили фольклорные концертные номера коллективов ОКЦ, а сотрудники библиотечной системы удивили гостей зажигательным танцем.

IV писательско-издательский форум «Столичные издания XXI век: Диалоги» проходил в течение 8 дней, в каждый из которых были организованы различные мероприятия, в том числе, встречи с писателями, презентации новых краеведческих изданий, круглые столы. Были задействованы не только благовещенские библиотеки, но и площадки в Амурском медицинском колледже, Городском парке культуры, школы города. В форуме приняли участие более 600 человек.