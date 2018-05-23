Главврачу Благовещенской горбольницы Сергею Петрухину исполнилось 60 лет

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Главврач Благовещенской городской клинической больницы Сергей Петрухин отмечает 60-летие. В этом же году исполнится 40 лет его трудовой деятельности. К юбилею амурский медик получил поздравительную телеграмму из правительства РФ.

Сергей Васильевич окончил Благовещенский государственный мединститут (ныне АГМА) и интернатуру в Амурской областной больнице. Параллельно – с 1978 года – начал работать медбратом в хирургическом отделении городской больницы № 3.

Затем Сергей Петрухин трудился в городской, областной, детской областной больницах, в частной клинике на разных должностях. В 2013 году его назначили главным врачом Благовещенской горбольницы, где он работает до сих пор.

Сергей Васильевич – почетный донор РФ, ветеран труда, с 1989 по 1992 годы он был депутатом Благовещенского городского Совета.