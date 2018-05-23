Амурский гидрометцентр не исключает выпадение снега на севере Амурской области

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За минувшие сутки, 22 мая, по северу Амурской области прошли дожди. В разных районах выпало от 2 до 12 миллиметров осадков. В Амурском гидрометцентре сообщили, что, несмотря на понижение температуры снега в Амурской области не было.

Также синоптики считают, что сколько-нибудь серьезного похолодания в Приамурье тоже было. На юге 22 мая температура поднималась до плюс 30 градусов. В Благовещенске было несколько ниже – 26 градусов выше нуля. Похолодало только вечером: в 21 час температура в областном центре опустилась до плюс семи.

Между тем в соцсетях появились фотографии, запечатлевшие свежевыпавший снег. В частности – в Селемджинском районе небольшое количество снега выпало на зеленую траву.

В гидрометцентре сообщили, что в среду, 23 мая, также вероятны осадки по области. Если температура опустится до нуля градусов, тогда вероятен снег с дождем.