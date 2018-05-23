Останавливай, а то убью: в Белогорске пожилой пассажир набросился на водителя автобуса (видео)

В Белогорске пожилой пассажир автобуса устроил скандал и набросился на водителя за то, что тот проехал нужную ему остановку. Поведение горожанина на видео сняли другие пассажиры маршрута. По словам очевидцев, водителю пришлось вызывать полицию.

Когда именно это произошло, те, кто распространяют видео, не сообщают. По некоторым данным, происшествие случилось в городском автобусе № 22.

Запись, которая длится почти три минуты, начинается с того, что седовласый мужчина пытается дотянуться через переднее сиденье автобуса до водителя. Тот сначала спрашивает: «Это что такое?». Потом звучит: «Я тебя запомню … …» – судя по всему, это восклицание тоже принадлежит шоферу.

После этих слов пассажир заскакивает на панель возле водителя и, судя по звуку, наносит ему удар. Запечатлеть, что именно он сделал, не позволил обзор со стороны снимающего.

Затем пожилой мужчина мечется по салону и пытается силой открыть двери, в том числе, пиная их ногой, чтобы выйти наружу. С разных концов автобуса его периодически просят успокоиться. В какой-то момент, несмотря на то, что автобус уже стоит, мужчина кричит: «Останавливай, а то убью».

«Хочешь, чтобы тебя повязали? Повяжут», – предупреждает один из пассажиров.

Из словесной перепалки на повышенных тонах и с использованием нецензурной лексики становится понятно, что горожанин разозлился из-за того, что водитель проехал нужную ему остановку.

«Надо было на остановке остановиться, – кричит мужчина. – Я еду с дачи, у меня ноги… а мне километр идти!».

«Я все понимаю. Но заскакивать сюда и драться, кто вам это позволил? – попыталась заступиться кондуктор. – Вы даже не сказали, что вы выходите».

«Вы должны объявить», – возмутился мужчина.

«Было объявление: вот идет. Вы что, не слышали?» – «Я слышал только одно: я встал и пошел на остановку».

«Куда вы пошли? Вы сидели», – заявила кондуктор. «Вы проехали две минуты уже, а потом только встали», – вторила одна из пассажирок.

Водитель автобуса со своей стороны объяснил, что двери автобуса заблокировал до приезда полиции.

«Ну давай вызывай полицию, я тебе сейчас такую предъявлю предъяву», – в свою очередь пригрозил пассажир.

При упоминании правоохранительных органов, беспокойство начал проявлять тот самый мужчина, который пугал буянившего пассажира, что его «повяжут». И теперь уже он в резкой форме начал требовать, чтобы двери салона открылись.

Видео заканчивается в самый разгар инцидента. Чем он закончился, неизвестно. Корреспондент Амур.инфо обратился в амурское управление МВД, чтобы там прокомментировали, выезжала ли на место полиция и какие меры были приняты по отношению к разбуянившемуся пассажиру.